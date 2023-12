Nincs annál jobb halászlé, mint amit Gáspár Bea csinál: Győzike felesége elárulta a receptet

Amikor 2017-ben elindult A Konyhafőkök VIP-ben Gáspár Bea, még a családja sem hitt benne, hogy jó eredményt érhet el, ő azonban mindenki várakozását felülmúlta, és meg is nyerte a versenyt. Azóta már nem is lehet kérdés, hogy ha valaki igazán jó, házias ízekre vágyik, akkor érdemes Győzike feleségétől trükköket ellesni. Ezek után aligha lehet meglepő, hogy a mi részünkről a karácsonyi menü elkészítése előtt is Bea asszonyt szeretnénk ajánlani, aki tavaly a Mindmegette stúdiójában mutatta be, ő hogy készíti a karácsonyi asztal egyik elengedhetetlen fogását, a halászlevet.

Bea asszony halászleve után minden vendég megnyalja mind a tíz ujját Fotó: Mindmegette

Karácsonyi halászlé Gáspár Bea módra

Hozzávalók:

1 kg ponty

1 dl étolaj

2 fej hagyma

1 db pritaminpaprika

1 db paradicsom

1 db halászlékocka

só

bors

Elkészítés: