Kell ennél jobb ajándék? A karácsonyfa alatt vadult be a szuperszexi Kiszel Tünde

Kiszel Tünde egy igazi szexistennő. Immáron több generáció tudja, hogy ha csak egy magyar szexikont kellene megnevezni, akkor az ő lenne. A mindig kedves és mosolygó, mégis vadtóan dögös naíva férfi szívek millióit rabolta már el. Kedves hímnemű olvasónk pedig tegyék szívükre a kezüket, és úgy mondják, hogy még soha nem lógott egyetlen naptára sem a falán! Tünde tehát egy megunhatatlan divatikon, és ezért meg is dolgozott. Rendíthetetlenül gyártja a naptárakat, ugyanakkor nagyon figyel arra, hogy személyes kapcsolatot ápoljon a rajongóival. Ha például naptárat szeretnénk venni, akkor azt szinte kizárólag személyesen tőle lehet átvenni. Amit azonban most mutatott, attól mindenki álla leesett.

Kiszel Tünde még mindig a szakmában van / Fotó: Bánkúti Sándor

A gyönyörű Kiszel Tünde most egy új fotóval jelentkezett. A 2023-as évet búcsúztatva egy karácsonyfa alá ült, hogy alatta felöltse mesés ruháját. Bár a ruha gigászi, mégsem veheti fel az alóla kibuggyanó melleivel. A rajongók valósággal megőrülnek érte, és nem győzik kifejezni, hogy mennyire gyönyörű így.

Donatella Kiszel Tünde legnagyobb sikersztorija

– Gyakran énekelek templomokban. Van egy orgonista barátom, akivel alapítottunk egy formációt és vele járjuk az országot, megyünk különböző egyházközségekbe és mindenhol hatalmas szeretettel fogadnak. Mindig megkapom, hogy nem gondolták volna, hogy édesanyám lányaként én ezt csinálom.

És azt is elmondják, hogy engem hallva, mennyire pozitívan ítélik meg édesanyámat is.

– Ugyanezek a visszajelzések jönnek a Dancing with the Stars kapcsán is. Talán édesanyám életében én vagyok a legnagyobb sikersztori, de az enyémben pedig ő – magyarázta mosolyogva Donatella, aki Hajdú Péter kérdésére azt is elárulta, hogy kisiskolásként bőven volt része bántásban és csalódásban is, mivel akadtak olyan gyerekek, akik csak azért barátkoztak vele, mert ő volt a híres anyuka, híres lánya - írtunk korábban a Hajdú Péterrel való beszélgetéséről.