Megjósolták! Ez a sztár nyerheti idén a Dancing with the Stars műsorát - Videó

Dancing with the Stars eddigi évadai hatalmas népszerűségnek örvendtek, s ez valószínűleg idén sem lesz másképp, hiszen elképesztően erős mezőnnyel tér vissza a műsor a TV2 képernyőjére. Többek között olyan sztárok mutatják meg, mit tudnak a parketten, mint Marics Peti, Krausz Gábor, Eszenyi Enikő, Király Linda, vagy Csuti…

De vajon melyikük lesz a legjobb?

Fotó: TV2

Erős a mezőny a Dancing with the Stars idei évadában

Erre a kérdésre nem tudunk biztos válasszal szolgálni, ám az beszédes, hogy idén a rajongók férfi győztest várnak. Nem meglepő ez, hiszen az utóbbi három évadban mindig hölgyek emelhették magasba a trófeát. Először Gelencsér Timi, majd Tóth Andi, tavaly pedig Csobot Adél. Mindannyian megérdemelten lettek a legjobbak, viszont a döntőbe azért mindig befért egy-egy férfi is, az első évad kivételével. A győzelemhez legközelebb Kinizsi Ottó, illetve Somhegyi Krisztián került, a negyedik évadban pedig még öt sztárpasi várja, hogy megvédhesse a férfiak becsületét.

Szoros lesz a döntő

Lénárt Évi már jó pár híresség jövőjét megjósolta, most pedig a Dancing with the Stars kapcsán nézte meg, mit hoz a jövő. Az már biztos, hogy szoros lesz a verseny, ráadásul sok meglepetésnek lehetünk szemtanúi. Például egy férfi döntőnek, ahol az egyik versenyző jelenleg még botlábúnak csúfolja saját magát.

Idén úgy látom, nagyon szoros lesz a verseny, és méghozzá két férfi között fog eldőlni, ki nyer. De ez még nem minden, a nők között is lesz, aki nagy meglepetéseket fog okozni a közönségnek

- kezdte a Borsnak Évi, akitől azért megkérdeztük, mégis kiket lát a végső harcban.

Én Krausz Gábor és Marics Peti között látom a végső párbajt.

- Mindketten oda fogják tenni magukat. Mellettük pedig Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella lesz az, akiért megőrül a közönség, ugyanis nem csak az énekhangja káprázatos, de a táncban is lenyűgöző lesz - árulta el sejtelmesen Évi.

Fotó: Szabolcs László

Szerinted is Marics Peti és Krausz Gábor lesz a döntőben?

Maricshoz keménykezű nő kell

Ha már a ValMar szépfiúja Lénárt Évi szerint a Dancing egyik lehetséges győztese lehet, nézzük milyen eséllyel indul a műsorban. Az biztos, hogy Stana Alexandra mellett nem lesz idő a lazsálásra, és azt Marics is belátta, hogy hozzá bizony erős kezű nő kell, ugyanis sokszor elkalandozik...

Engem irányítani kell, mert sokszor elkalandozik az agyam. Mint egy hülye gyerek, rohangálok jobbra-balra, néha kell az, hogy valaki rám szóljon: hé, Marics, fókusz!

- mondta az énekes, aki jobb ha felkészül, ugyanis táncpartnere nem fogja tűrni a kicsapongást, ellenben a kőkemény munkát meg fogja követelni.

De mi a helyzet a szingli sztárséffel?

Krausz Gábor már most nyert

Tény, hogy a parketten nem megy sokra a fakanállal Krausz, viszont Mikes Anna gondoskodik majd róla, hogy a tánccipőt is olyan büszkén viselhesse partnere, mint a séfkabátot. Ezzel pedig a rajongók is egyetértenek... Sőt, szerintük Gábor csak szerénykedik, s majd a műsorban ki fog derülni, hogy valójában benne van a bugi a lábában. De akkor sem lesz bajban a séf, ha még sincs, ugyanis botlábbal is bőven akadna kérője...

Nagyon jól nézel ki, muci! Lehet bot a lábad, de nálam te vagy a nyerő!

– üzente a séfnek valaki, mi pedig ki merjük jelenteni, hogy Krausz Gábor már most győztesnek érezheti magát.