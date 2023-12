Kamerák előtt mondta ki Tóth Gabi a kemény üzenetét Krausz Gábornak és Hannarózának

Ahogyan azt már megírtuk, Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya, Hannaróza ma ünnepli a születésnapját. Hannarózát a szülei hatalmas szeretettel veszik körül, és bizonyára igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne sérüljön nagyon a válás miatt. Ma van a kislány születésnapja, emiatt pedig Tóth Gabi köszöntötte elsőként:

Együtt mindenen. Drága életem, kislányom! Nehéz hetünk volt, de nevetni , szeretni nem felejtünk el soha! Isten éltessen sokáig drága Hannaróza! Nincs olyan, amit együtt ne vészelnénk át, hisz egy csoda vagy! Köszönöm, hogy az anyukád lehetek! Jelentem, a cumiról is leszoktunk a héten

- írja.

Fotó: Bánkúti Sándor

Gabi azonban nem szalasztotta el azt sem, hogy élő adásban gratuláljon szeretett kislányának, ő ugyanis nézi a tévét és figyeli édesanyja műsorát. Azt is megírtuk, hogy tegnap a Dancing With the Stars műsorát Krausz Gábor és Mikes Anna nyerte meg, ehhez pedig Gabi egy insta-sztoriban gratulált. Már ez is nagyon meglepő volt, de most rá is erősített. Élő adásban, kamerák előtt mondta ki, hogy mennyire örül annak, hogy egykori férje ilyen szép eredményt ért el.