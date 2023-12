Hunyadi Donatella: Csak ő szólhat bele a szerelmi életembe!

Hunyadi Donatella az utóbbi hetekben megmutatta, hogy alanyi jogon jár neki a tisztelet. Egy ideje már gyakrabban emlegetjük őt sikeres modellként és egyetemet végzett operaénekesként, mint sem Kiszel Tünde lányaként. Sokan azt hihetjük, hogy ismerjük őt, hiszen a szemünk előtt cseperedett fel, de hogy mennyire nem így van, arra legjobb barátnője és ő maga adják meg a választ. Donatellával és Zsülivel az Inspiráló Nők estjén beszélgettünk.

Kamasz koruk óta barátok. Fotó: Instagram

"Egyetlen dolog van, amivel ki tud hozni a sodromból"

– Több mint 10 éve vagyunk barátnők Zsülivel. Együtt jártunk középiskolába, majd az egyetemre is. Sőt egy időben együtt is laktunk.

Az élet közben úgy hozta, hogy ő elkezdett komoly sikereket elérni a TikTok-on és plusz size modellként is egyre keresettebb

– mutatta be legjobb barátnőjét Donatella, aki egyre gyakrabban jelenik meg a lány társaságában különböző eseményeken. A Bors úgy döntött, hogy kicsit megkapargatjuk ennek a mély barátságnak a felszínét. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit szeretnek és mit nem annyira kedvelnek egymásban.

– Nagyon szeretem Donatellában, hogy őszintén segítőkész. Olyan barát, aki mindenben támogat és szeretné, hogy nekem jó legyen. Természetesen ezt a támogatást én is megadom neki, hiszen ez alap. Egyetlen dolog van, amivel ki tud hozni a sodromból. Amikor azt mondja: Zsüli, gyere már! Mert hogy ő mindig rohan, én meg… Kiskorunk óta ez van. Ő kiabál, hogy menjek, én meg megyek, ahogy tudok – mondta Zsüli, majd mindketten hangos nevetésben törtek ki, majd Donatella beszélt érzéseiről. – Nagyon sok „barátomban” csalódtam. Kisgyerekként igazán hittem a barátságban és azt gondoltam, hogy az az életben az egyik legfontosabb dolog. Aztán az általános iskolában rengetegen átvertek és kihasználtak. Aztán megismertem Zsülit és ő visszaadta a hitemet. Nekem ő nem csak a barátom, de a családtagom is… – érzékenyült el a fiatal operaénekes, majd halkan hozzátette, ő ugyanazt nem bírja barátnőjében, amit ő benne, csak pepitában.

"Mindig igaza volt..."

A lányok persze nem csak legfőbb bizalmasai, de legnagyobb kritikusai is egymásnak. Ez pedig igaz a pasik terén is. Donatella csak neki engedi meg, hogy igazán, keményen megmondja a véleményét még akkor is, ha az negatív. – Elárulok egy kulisszatitkot. Nekem valamivel több kapcsolatom volt, mint Zsülinek, de mégsem tudok tanulni a saját hibámból, mégsem látom tisztán a dolgokat.

Ha szerelmes vagyok, akkor elvakult is leszek.

Neki van egyedül felhatalmazása arra, hogy beleszóljon a szerelmi életembe. Olyan jól látja, hogy mi a szitu, mint senki. Eddig mindig igaza volt – vallotta be a Borsnak és persze legjobb barátnőjének is Hunyadi Donatella.