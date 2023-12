Hugh Jackman megolvasztotta a szíveket: így okozott örömet egy beteg rajongójának

Csak egy üzenetet akartam küldeni neked, és azt akartam mondani, hogy szerintem hihetetlenül jó vagy. Remélem, hogy a sok szeretet és törődés, amit a családodtól, barátaidtól kapsz, erőt ad – és egy kicsit most én is. Te egy inspiráció vagy! Most küldöm minden szeretetemet és erőmet neked. Tarts ki, csodálatos vagy!