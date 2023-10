Hugh Jackmant és feleségét mosolyogva kapták lencsevégre együtt, egy hónappal a válásuk után - Fotó!

Csütörtökön lett 55 éves a sármos színész, és nem mással ünnepelte meg a neves dátumot Hugh Jackman, mint a volt feleségével Deborra-Lee Furness-sel. A párost egy New York-i luxusétteremben, a The Polo Barban kapták lencsevégre, ahogy jókedélyűen, nevetve fogyasztották el egymással a vacsorájukat. Történt mindez egy hónappal azután, hogy bejelentették válásukat - számolt be róla a DailyMail.

A színész és felesége 27 évnyi házasság után váltak el /Fotó: AFP

A házaspár megértéssel és szeretettel teli bejegyzésben közölte a nyilvánossággal a válásuk hírét, és úgy tűnik, hogy komolyan is gondolják, amit írtak.

Áldottak vagyunk, hogy férjként és feleségként közel három évtizedig együtt élhettünk egy csodálatos, szeretetteljes házasságban. Az utunk most változóban van, és úgy döntöttünk, különválunk, hogy egyénileg is fejlődni tudjunk

- állt a család közleményében szeptemberben. Azóta úgy tűnik, hogy továbbra is egymás legjobb barátai maradt az ex-házaspár, és az elmúlt 3 évtizedhez híven továbbra is együtt ünneplik a születésnapjaikat, ahogy azt New Yorkban is láthattuk.