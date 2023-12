HETI TOP5: Tóth Gabi és Krausz Gábor válása, valamint Stana Alexandra és Meggyes Dávid szakítása

Az év utolsó hete sem volt szakításoktól mentes. A napokban vált el hivatalosan is Krausz Gábor és Tóth Gabi, valamint még most is mindenki azt találgatja, vajon mi vezethetett Stana Alexandra és Meggyes Dávid szakításához.

Stana Alexandra elárulta, mi vezethetett Meggyes Dáviddal a szakításukhoz

December elején robbant a hír, Stana Alexandra és Meggyes Dávid szakított. A táncosnő a saját podcast műsorában beszélt arról, mi állt a döntésük mögött. Kifejtette, két nagyon távoli világból érkeztek, teljesen más habitussal rendelkeznek. Szabadidejükben sem a teljesen hasonló dolgokat szerették. Mindketten eltérő filmekért rajongtak. Míg Alexandra pörgős, szeret jönni-menni a világban, exe már kevésbé. Dávid a focit szerette nézni, ő a táncot. A felvétel készültekor ugyan még egy párt alkottak, de már jól kiérezhető, hogy már akkor is lehettek problémáik a kapcsolatukban.

Stana Alexandra és Meggyes Dávid december elején szakítottak / Fotó: Szabolcs László

Újra férjhez ment Vajna Tímea

Az egész országot meglepte a hír, Andy Vajna özvegye újra férjhez ment. Timi üzletember kedvesével kötötte össze hivatalosan is az életét, akivel jó ideje egy pár alkotnak. A döntésről és a Los Angeles-i ceremóniáról Instagram-oldalán maga az ara számolt be. Elmondta, hogy az idei év tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatással, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, csakúgy, mint 2022. Kisfiukat a születésnapja után, csaknem 3 hónaposan veszítette el. A gyermek már a 4. angyalka volt, és már azt hitték, tényleg szülők lehetnek, végre sikerült, de mégsem. Megosztotta követőivel, hogy a nagy esküvő majd Montecitóban lesz. Veszteségéről pedig azért számolt be, hogy ezzel erőt tudjon adni mindenkinek, akiknek hasonló súly nyomja a vállát. Hozzátette: reméli, hogy a 2024-es év mindenki számára meghozza a boldogságot és az áldást.



Olvasói fotó buktatta le Tóth Gabit és Krausz Gábort a bíróságról kijövet

Tóth Gabi és Krausz Gábor még nyáron jelentette be szakítását, lapunk információi szerint az egykori szerelmesek válóperére már sor is került a Szentendrei Járásbíróságon. A helyszínről a Bors olvasója készített pár felvételt, melyek tanúsága szerint a felek békésen váltak el egymástól, jókedvvel távoztak a helyszínről ügyvédjük kíséretében. A fotók készítője szerint a sztárséf egyedül jelent meg a helyszínen, míg Gabit új kedvese is elkísérte a bíróságra, ám ő feltehetően nem vett részt a tárgyaláson.

Tóth Gabi és Krausz Gábor karácsony előtt vált el hivatalosan Fotó: Nagy Zoltán



Krausz Gábor beismerte, hivatalosan is elváltak Gabival

Mindenki csak találgatott, mikor kerül sor Tóth Gabi és Krausz Gábor válóperére. Nemrég a Borshoz eljutott olvasói fotók azonban arra engedtek következtetni, hogy hivatalosan is szétválasztották őket. A sztárséf a hot! magazinnak ismertbe be: a hír igaz, a Szentendrei Járásbíróságon különváltak. Teljesen egyetértésben ültek egymással szemben a bíróságon, mindenben megállapodtak, nem volt semmilyen vitás kérdés közöttük. Mindkettejükben közös kislányuk, Hanni a legfontosabb, akit továbbra is együtt nevelnek. Közös felügyeletben állapodtak meg, és szeretnék megóvni mindentől, hogy továbbra is szerető közegben nevelkedjen.

Semmi sem maradhatott titokban Marics Petiről és Stana Alexandráról

Bár a Dancing with the Stars műsora már hetekkel ezelőtt véget ért, Marics Peti és Stana Alexandra továbbra is téma a rajongók körében. Mégpedig azért, mert a táncosnő a finálé után szakított Meggyes Dáviddal, sokan pedig abban reménykednek, hogy ez az énekes miatt történt. Már csak azért is, mert többször lehettünk szemtanúi annak, hogy Petiék mennyire egy hullámhosszra kerültek, ezt pedig apró érintések és csillogó tekintetük is igazolta. Mű vagy igazi, egyenes vagy ferde, diós vagy mákos – Marics Peti és Stana Alexandra választ adott ezekre a kérdésekre. Nos, mint megtudtuk, Peti nem híve a mű dolgoknak, legyen szó fenyőkről vagy éppen nőkről... Szandi viszont hivatásos műfenyő tartó, évek óta ez díszíti a lakását karácsonykor. Abban szerencsére már egyetértett a páros, hogy a diós bejgli jobb, mint a mákos, ahogy az egyenes vagy ferde kérdésre is egyértelmű választ adtak.