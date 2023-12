"Megtörténhet a lehetetlen is" - Ez vár Vajna Tímeára a jósnő szerint

Vajna Tímea szerdán jelentette be, hogy titokban kimondta a boldogító igent egy igazi óceánparti álomesküvőn. Újdonsült férje az a Ráthonyi Zoltán, aki egy milliárdos vagyonú debreceni család sarja, nem mellesleg igen komoly üzletember.

A jósnő szerint minden megtörténhet Vajna Tímeával Fotó: hot! magazin

Az Amerikában élő üzletasszonyt még 2021 nyarán jegyezte el Zoltán, aki bizony igencsak megadta a módját a lánykérésnek. A fiatal férfi semmit sem bízott a véletlenre, a gyűrűt szakemberrel választotta ki, melynek az értéke, hazai ékszerészek szerint valahol tíz és húszmillió forint körül mozog. A külsőségek és a csillogás ellenére Timi és Zoltán kapcsolata nem volt végig tündérmesébe illő.

Bár Timi sosem nyilatkozott a magánéletéről, az Instagramra feltöltött képek, bejegyzések alapján a pár többször is szakított, és bizony olyan is előfordult, hogy egyedül jelentkezett be egy spermabankból, mondván, egyetlen férfire se lehet számítani.

Minden vágya anyává válni

Andy Vajna özvegyének ugyanis hosszú évek óta az az álma, hogy gyermeke szülessen, akit ha kell, egyedülálló anyaként nevel fel. Az elmúlt években többször is mélypontra került, hiszen négyszer veszítette el a kisbabáját. Hihetetlen erőről és kitartásról tesz tanúbizonyságot az, hogy a fájdalmak és a veszteség ellenére sem adta fel, és úgy véli, a 2024-es év igazán sorsfordító lesz számukra.

Timi az esküvőről szóló bejegyzésén is őszintén vallott a kisbabáért folytatott küzdelemről.

- Mr es Mrs R. 🤍 2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is.. Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan ( a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült. A nagy esküvő Montecitóban lesz, ha… Úgy érzem feladtam, nem bírom tovább… de mégsem tehetem és szeretnék erőt adni azoknak a bátor szívű mamáknak, akik a veszteség súlyát cipelik, hiszen csak ők tudhatják igazán, mennyire fáj ez. Szeretethullámot küldök azoknak, akik szívükben hordozzák a mennyország egy darabját és bízom benne, hogy 2024 mindenkinek meghozza a boldogságot és áldást – írta a szívhez szóló sorokat Vajna Tímea.

A jósnő szerint megtörténhet a lehetetlen is

A Bors megkereste Baki Réka asztrológust, aki nem is olyan régen már Csuti jövőjébe is belekukkantott.

Réka elmondta, hogy 2024 egy igazán váratlan és katartikus év lesz, és úgy látja, hogy Timi legmerészebb álmai is megvalósulhatnak.

- Jövőre megtörténhet minden, amire nem számítunk, 2024 a váratlan fordulatok éve lesz, és bizony Tímea élete is tele lesz meglepetéssel. Köszönhetően többek között a Jupiter és az Uránusz együttállásának. Úgy látom, nem is házasodhatott volna jobbkor, 2024 ugyanis a hosszútávú társas együttéléseknek is kedvez. Bár sok embernek krízisekkel, összeomlással és anyagi csőddel jár majd 2024, neki ilyesmitől nem kell tartania. Inkább bőségre számíthat, és nem feltétlenül csak az anyagiak terén. Ha nagyon szeretne kisbabát, akkor bizony azt kell neki mondanom, hogy készüljön fel, mert jövőre megtörténhet a lehetetlen is

- árulta el a Borsnak Baki Réka.