Semmi sem maradhatott titokban: kifaggattuk a karácsonyról Marics Petit és Stana Alexandrát – videó

Mű vagy igazi, egyenes vagy ferde, diós vagy mákos – ezeket, és ehhez hasonló kérdéseket tettünk fel Marics Peti és Stana Alexandra, illetve Hegyes Berci és Vágner Fanni párosának. Annyit előjáróban elárulhatunk, hogy voltak olyanok, akik egy kicsit elkalandoztak a válaszadásnál...

Marics Peti és Stana Alexandra elárulta, mit szeret a karácsonyban Fotó: TV2

Marics Peti és Stana Alexandra karácsonya

Bár a Dancing with the Stars műsora már hetekkel ezelőtt véget ért, Marics Peti és Stana Alexandra továbbra is téma a rajongók körében. Mégpedig azért, mert a táncosnő a finálé után szakított Meggyes Dáviddal, sokan pedig abban reménykednek, hogy ez az énekes miatt történt. Már csak azért is, mert többször lehettünk szemtanúi annak, hogy Petiék mennyire egy hullámhosszra kerültek, ezt pedig apró érintések és csillogó tekintetük is igazolta.

Ám ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan hangolódtak az ünnepekre.

Nos, mint megtudtuk, Peti nem híve a mű dolgoknak, legyen szó fenyőkről vagy éppen nőkről... Szandi viszont hivatásos műfenyő tartó, évek óta ez díszíti a lakását karácsonykor. Abban szerencsére már egyetértett a páros, hogy a diós bejgli jobb, mint a mákos, ahogy az egyenes vagy ferde kérdésre is egyértelmű választ adtak.

De nem ők voltak az egyetlen versenyzők!

Hegyes Berci és Vágner Fanni mindenben egyetértettek Fotó: TV2

Hegyes Berciék karácsonya

Hegyes Berci és Vágner Fanni 2022-ben találtak egymásra, azóta pedig elválaszthatatlanok. Még az Ázsia Expresszben is bebizonyították, hogy az ő szerelmük mindent kibír. Na, persze azóta is hatalmas az egyetértés köztük, amit a karácsonyi kvízünkben meg is mutattak.

Az arany vagy ezüst kérdésre egyértelműen az utóbbi választ vágták rá, míg Petiékkel ellentétben ők inkább a mákos bejglire szavaznak. A karácsonyfáról is kifaggattuk őket, és megtudhattuk, hogy a műfenyő helyett, igazi díszíti az otthonukat, de nem árulunk el mindent!

A részletekért nézd meg a videónkat!