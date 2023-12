Krausz Gábor: Hivatalosan is elváltunk Gabival!

A hot! magazinhoz egy olvasó különleges képsorozatot juttatott el. A fotókon az látszik, hogy Krausz Gábor és Tóth Gabi éppen kilépnek a Szentendrei Járásbíróság ajtaján. A séf ezúttal csak a hot!-nak nyilatkozva árulta el, mi okból láthatták ott őket a járókelők.

Krausz Gábor és Tóth Gabi elhagyta a Szentendrei Járásbíróság épületét, a képet egy olvasónk készítette - Fotó: olvasói fotó

hot!: Mi történt a jelzett napon Szentendrén?

Krausz Gábor: Még karácsony előtt jártunk a bíróságon, ahol sikeresen elválasztottak minket. Tehát hivatalosan elváltunk Gabival. Korábban voltak arról hírek, hogy el sem indítottuk a válópert, ez viszont nem igaz, csupán nem beszéltünk erről. Teljes békességben ültünk egymással szemben, mindenben megállapodtunk, nem volt semmilyen problémás kérdés. Mindkettőnknek a lányunk, Hanni a legfontosabb, akit továbbra is közösen nevelünk, tehát közös felügyeletben állapodtunk meg. Reméljük, hogy ő a lehető legkevesebbet észlel mindebből, és mindkét oldalon szerető családban nő fel.



hot!: Milyen érzések keringtek benned vagy bennetek, amikor kimondták a válást?

K.G.: Szomorú nem vagyok; egy kicsit keserű szájíz van ilyenkor az emberben, mert ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten megbukott. A válás azt mutatja, hogy valami nem sikerült, és mivel mind a ketten maximalisták vagyunk, legalábbis én biztosan, nem szeretek veszíteni, és ez egy picit olyan… De mivel azt gondolom, hogy mindkettőnknek így lesz a legjobb, ezért ez egy új életnek a kezdete. Azt kívánom neki, hogy találja meg a boldogságot, és remélem, hogy én is megtalálom, legfőképpen pedig azt kívánom, hogy Hanni legyen nagyon boldog! Egyébként ha nem reggel nyolckor lett volna a per, akkor még koccintottunk is volna!

„Enélkül tovább tartott volna a kilábalás”

hot!: Nagyon mozgalmas éven vagy túl. Hogyan sikerült lezárnod a múltat és újrakezdened az életedet?

K.G.: Nagyon nagy segítség volt, hogy érkezett a felkérés a Dancing with the Stars-ra. Valószínűleg megoldódott volna magától is ez az egész helyzet, de augusztus végétől december elejéig semmi mással nem tudtam foglalkozni, csak a próbákkal, a tánccal, a koreográfiákkal, le voltunk kötve a forgatásokkal, az interjúkkal. Így nem ragadtam bele egy olyan élethelyzetbe, amitől más talán depresszióssá válik. Abban biztos vagyok, hogy enélkül tovább tartott volna a kilábalás. Ezért üzentem a műsorban az elvált embereknek, mert tényleg fontos az, hogy ilyen esetben az ember lekösse magát bármilyen hobbival. Nekem a tánc segített abban, hogy kizárjam a hangokat a fejemből és a problémákat, és így hamarabb túllendültem a nehézségeken.

A séf újult erővel tekint a jövőbe - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Milyen érzések kavarogtak benned, amikor megnyerted a műsort, illetve azóta mennyire sikerült feldolgoznod ezt a győzelmet?

K.G.: Ez a három hónap nagyon intenzív időszak volt. Most kezdem igazán felfogni, hogy megnyertük. Nem láttam rá sok esélyt. Sokáig agyaltam, hogy vajon jogos-e ez a győzelem, és hogy megérdemeltük-e, de tudom, hogy nem én vagy mi döntöttük el ezt, hanem a nézők, és valamilyen oka kell, hogy legyen annak, hogy ránk szavaztak a legtöbben. Úgyhogy elfogadtam, és boldog vagyok, hogy ez így alakult. Anna (a táncpartnere, Mikes Anna – a szerk.) nagyon megérdemelte, és örülök, hogy velem sikerült a magasba emelnie a trófeát.



hot!: Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy ti voltatok a legszimpatikusabb pár a nézők számára?

K.G.: Ez egy nagyon összetett dolog. Szerintem az mindenképp szimpatikus volt a nézőknek, hogy mi voltunk az a páros, akik egyszer sem mondták ki, hogy bármilyen helyezésben vagy akár győzelemben gondolkodunk. Továbbá őszinték voltunk és szerények.

„Szükségem is volt a sok beszélgetésre és lelki támaszra is, ebben pedig Anna abszolút partner volt”

hot!: Sokan a mai napig találgatják, hogy mi van köztetek Mikes Annával.

K.G.: Már a legelején tisztában voltunk azzal, hogy mi vár ránk. Igazából már a sajtótájékoztatón, tehát a nulladik napon összeboronáltak minket. Ezzel azért nem foglalkoztunk, mert a táncra fókuszáltunk, és nem akartunk extra szimpátiapontokat sem, ezért nem is nyilatkoztunk egyszer sem ezzel kapcsolatban. Mivel rengeteg időt töltöttünk együtt, fontos volt, hogy szimpatizáljunk egymással. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, jól kijöttünk egymással, mint két közeli barát. Ahogyan bekerültem a műsorba, szükségem is volt erre a sok beszélgetésre és a lelki támaszra, ebben pedig Anna abszolút partner volt. Számítottunk arra, hogy összehoznak minket, hiszen ez a műsor velejárója, de szerintem jól kezeltük a szituációt.

Krausz Gábor azt is elárulta, mi van közöttük most Mikes Annával - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: A műsor óta mennyire tartjátok egymással a kapcsolatot?

K.G.: Nagyon jól megvagyunk azóta is, sokat beszélgetünk. Voltam már bent a táncteremben is, amikor gyerekeket tanított. Nagy szeretettel fogadtak, tehát minden a legnagyobb rendben van.

Krausz Gábor nem szeretne hétvégi apuka lenni

hot!: Hogyan szoktad ünnepelni a szilvesztert és az újévet?

K.G.: Az életem nagy részében a karácsony és a szilveszter munkával telt, csak az elmúlt pár évben volt lehetőségem kikapcsolni ezen a napon. Mostanában annyira sok volt a zaj körülöttem, hogy most nem vágyom semmilyen bulira, hanem csak nyugalomra. Viszont azt nagyon várom, hogy a kislányommal ketten ünnepeljünk. Kifejezett újévi fogadalmam nincs, de valamit mindenképp szeretnék a jövő évben: sokkal jobban megszervezni az életemet, legalább egy évre vonatkozóan. Eddig nem nagyon terveztem, mindig csak sodródtam az árral. Ezért január elején leülök, és mindent megtervezek, továbbá rendszert viszek az életünkbe. Ha én jobban megtervezem az évemet, az Hanninak is jó, hiszen ezáltal az ő élete is kiszámíthatóbb lesz. Sokkal több logisztikára lesz szükség.



hot!: Mennyi időt töltesz a lányoddal?

K.G.: Ugyanannyi időt tölt velem, mint az édesanyjával. Nem szeretnék hétvégi apuka lenni, most azon dolgozunk, hogy kialakuljon a rendszer. Ez nyilván egy döcögős időszak, még mi is tanuljuk. Bízom benne, hogy megtaláljuk azt a megoldást, ami mindenkinek jó.

„Visszatértünk a régi kerékvágásba”

hot!: Hanni nemrég lett négyéves. Kialakult már bármilyen közös apa-lánya programotok vagy szokásotok?

K.G.: Nagyon otthonosan mozog a konyhában, aminek nyilvánvalóan örülök! Igaz, nem igazán jó evő, eléggé válogatós, de segíteni nagyon szívesen jön. Szombatonként van egy szokásunk: elmegyünk a piacra. Amennyiben nincs mínusz 10 fok és szakadó eső, megyünk. A Dancing alatt ez kimaradt, de ahogy vége lett a műsornak, azonnal visszatértünk ehhez a szokásunkhoz. Nem igazán volt könnyű Hanninak az utóbbi időszak, hiszen én minden szombaton dolgoztam, míg az anyukája minden vasárnap, ezért a nagyszülők mind a két oldalról sokat segítettek. De ennek most már vége, visszatértünk a régi kerékvágásba. Szeretném télen elvinni az erdőbe szánkózni, meg kivinném Ausztriába is, hogy megtanuljon síelni.



hot!: Apaként van elképzelésed arról, hogy mivel foglalkozik majd a lányod?

K.G.: Az, hogy mit szeretne csinálni, rajta múlik majd. Nyilván amíg kicsi, óvjuk ettől a világtól. Majd amikor elég idős lesz, akkor eldönti, hogy szeretne-e szerepelni vagy nem. A pandémia időszakában született, sokan pedig azt mondják az ilyen gyerekekről, hogy mivel sokat voltak felnőttekkel, és el voltak zárva a világtól, sokkal érettebbek a koruknál. Azt tudom, hogy bármivel is szeretne majd a jövőben foglalkozni, nekem az a feladatom, hogy támogassam benne.

A szülők elhatározták, hogy közösen nevelik tovább a kislányukat - Fotó: Nagy Zoltan

„Nem tervezek Ausztriába költözni”

hot!: A műsor után azonnal kimentél Ausztriába. Mik a terveid ott?

K.G.: Elindult a síszezon, kinyitottak a szállodák, ezért dolgozni mentem ki, és úgy tervezem, hogy hetente egyszer utazom még oda két-három napot. Nagyon élvezem, hogy végre visszatérhetek az eredeti szakmámhoz – nagyon hiányzott! Nem tervezek Ausztriába költözni, de azért sok időt töltök majd kint.

hot!: Mit gondolsz, mi vár rád 2024-ben?

K.G.: Remélem, olyan boldog lesz a következő év, mint ahogyan 2023 befejeződött. Az év eleje minden bizonnyal munkával telik majd, de az a jó, hogy ezeket örömmel végzem, és remélem sikeres lesz a következő év is. Bizakodó vagyok; úgy érzem, igazán jó időszak kezdődik az életemben.