Háborognak a fodrászok! Kínos helyzetbe került a haja miatt Berki Mazsi

Kétség sem fér ahhoz, hogy Berki Mazsi az utóbbi időben teljesen megváltozott: rendszeresen edz, bevállalt néhány szépészeti beavatkozást, és most még a haja is kapott egy kis frissítést. Utóbbi változást azonban már nem fogadták olyan szívélyesen a rajongók, a legtöbbeknél teljesen kiverte a biztosítékot. Már csak az a kérdés, hogy miért...

Berki Mazsi frizurája nem pont úgy sikerült, ahogy szerette volna (Fotó: Szabolcs László)

„Ez nem szép munka”

Nos, azért, mert Mazsi hosszabbított tincsei túlságosan is szembetűnőek, azaz a kelleténél jobban látszik, hogy nem a saját hajkoronájával ékeskedik a sztáranyuka. Ezt nem csak a rajongók, de több fodrász is kiszúrta, véleményüknek pedig hangot is adtak. Számtalan komment érkezett Mazsi fotójához, melyben arra kérik, keressen egy olyan szakembert, aki rendesen felteszi a póthajat neki, mert ez "nem szép munka".

– Fodrász és hajhosszabbítóként mondom, hogy sajnos ez nem szép munka és nem is áll jól. Vágasd le mellig, sokkal szebb lesz, és tetess fel többet, mert nagyon látszik, hogy nem a tiéd! Nem rosszindulatból írom! – írta valaki, aki ki is emelte, hogy véletlenül sem a rosszindulat vezérelte, csupán segíteni szeretne a sztáranyukának. Egy másik hozzászóló azonban már keményebben fogalmazott.

– Botrányos az a technika, akkora gumók látszódnak ki a hajából… Egy igényes hajhosszabbító arra is figyel, ha fel van fogva, tűzve a haj, ne látszódjon ki az összes bogyó, ami még bumszli is… Szerintem keress mást, aki nem ezzel az ócska módszerrel dolgozik arany áron… – fogalmazott, majd egy fodrász konkrét ajánlattal kereste meg Mazsit.

Kedves Mazsi! Én is fodrászként dolgozom, és ha szeretnéd, szívesen felrakom neked a póthajat igényesen. Keress nyugodtan, még pénzt sem fogok kérni ezért

– üzente, ám egyelőre még nem érkezett Mazsitól válasz.

