„Örök barátok lettünk!” – Egyen karácsonyi pulcsiban ünnepeltek az Exatlon sztárjai

Az Exatlon versenyzői hónapokig éltek összezárva, a külvilágtól teljesen elzárva, nap mint nap megharcolva a kőkemény akadálypályákkal. Az embert próbáló hetek a második évad Bajnokait olyannyira összehozta, olyan sziklaszilárd barátságok köttettek, amelyek a mai napig tartanak.

Kempf Zozo: Ez már így marad, örök barátok lettünk!

Január 1-én lesz négy éve, hogy bemutatkoztak a TV2-n az Exatlon második évadának versenyzői. A televíziónézők nagyon hamar szimpatizálni kezdtek a Bajnokcsapattal, akiknek tagjai közt szinte sosem volt hangos szó, vita, akik végig támogatták egymást. Busa Gabi, Kempf Zozo, Tóth Dávid, Mórádi Zsolt és a később érkező Harcsa Norbert, Tóth Janka, Orbán Olivér, Csibi Geri és Jósa Dani még Dominikán megfogadták, hogy a köztük kialakult erős szövetséget itthon is ápolni fogják és így is lett. Mind ott voltak Mórádi Zsolt esküvőjén, közösen ünneplik egymás születésnapját és minden nyáron együtt lemennek Kempf Zozoék családi birtokára.

A jól összeszokott baráti társaság egyik alappillére volt Csollány Szilveszter, akinek tavalyi halála nagyon megrázta a Bajnokokat. De nincs olyan közös program, amin ne kerülne szóba Szilas, akiről mindenkinek van egy kedves sztorija. Most is megemlékeztek róla, amikor összejöttek egy közös karácsonyi bulira, ahol kakukktojásként most is csatlakozott hozzájuk Szente Gréti kétszeres győztes.

– Ez egy nagyon jó, nagyon összetartó baráti társaság, akik mindenben támogatják egymást – mondta a Borsnak Kempf Zozo.

Idén nyáron mindenki szanaszét volt, mindenki utazott, egyszerűen nem tudtuk megvalósítani a szokásos programjainkat. Így nagyon örültünk, hogy karácsony előtt kicsit össze tudtunk jönni egy estére. Most is bebizonyosodott, hogy ez már így marad, örök barátok lettünk!

„Családi karácsony” – írta a fotóhoz Busa Gabi, ami sokat elmond köztük lévő kapcsolatról.

Szilas tragédiája

Az All Star versenyzői azzal a tudattal utaztak Dominikára, hogy barátjuk válságos állapotban van. Mivel a verseny szigorú nemzetközi szabályai rájuk is vonatkoztak, így Csollyány Szilveszter haláláról már csak itthon értesültek.