Teljes hirtelenséggel elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának szereplője

A Birmingham bandája hatalmas sikereket ért el az egész világban, így Magyarországon is. A sorozat hatalmasat tarolt hazánkban is, és mindenki izgatottan várta, hogy mi fog történni kedvenceinkkel a következő epizódban. Ebben a produkcióban tűnt fel és vált nagyon híressé Benjamin Zephaniah, aki emellett számos területen jeleskedett. A színészet mellett író és költő is volt, csodaszép dalokat írt és énekelt, és a rádióban is lehetett hallani a hangját.

Az egész világ gyászol / Fotó: Pixabay

Most kaptuk a hírt, hogy ez a csodálatos művész elhunyt. Nyolc héttel ezelőtt diagnosztizálták nála az agydaganatot, de sajnos nem sok ideje maradt a küzdelemre. Halálának hírét ma közölte a gyászoló család és rengetegen gyújtanak érte gyertyát.