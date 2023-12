Drámai fordulat, sírva búcsúztatta a sárga csapat a társukat! – Rékasi Károly feladata a Farm VIP versenyt

Rékasi Károly egy súlyos balesettel és 12 műtéttel a háta mögött döntött úgy, hogy 61 évesen is képes maga mögött hagyni a modern életet, és nekivág a küzdelmekkel teli hat hétnek a Farm VIP negyedik évadában. A színész végül tizenhárom napot töltött a játékban, egészségi problémái miatt feladta a versenyt.

Gáspár Zsolti nem hitt a szemének, mikor meglátta Rékasi feldagadt lábát (Fotó: TV2)

Rékasi Károly annak ellenére, hogy egykori balesete nem múlt el nyom nélkül, nem kért felmentést egyetlen feladat alól sem. A keddi emberpróbáló feladat azonban végképp feltette a pontot a sorsára. Másfélszeresére dagadt a lába, és kényszerpihenőre szorult. Felgyorsultak az események, miután Gáspár Zsolti váratlanul megjelent a sárgáknál, arra azonban senki nem számított, hogy nem egyedül távozik. Meglátogatta az ágyban fekvő színészt, ám maga is megdöbbent a látványtól. A Farm VIP szabályai szerint, ha valakinek egészségügyi problémája támad, szakemberhez kell fordulnia. A csapattársak segítségével ültették be Karcsit Zsolti gazda autójába, aki meg sem állt a kórházig. A sárgák izgatottan várták, hogy mikor kapnak hírt játékostársukról. Mindenki megörült, amikor megpillantották a visszatérő Rékasit. A színész nem húzta az időt, azonnal közölte a rossz hírt.

– Figyeljetek! A végével kezdem: az van, hogy hazamegyek – mondta könnyeivel küzdve a színész.

Nem szégyellek sírni, ez is emberi dolog. Nem azért jöttem ide, hogy kudarccal távozzak.

– Nem az az ember vagyok, aki a nyakába ugrál másoknak, de megkedveltem és nagyra becsülöm a csapatomat. Nagyon sok céllal érkeztem ide, ebbe a házikóba, hogy miket gyakoroljak. „Rékasi nagyon sok éven át hitte, hogy csak az ő látásmódja a frankó” – nézett szembe társaival a színész, aki egyesével alkotott véleményt a csapattagokról. Az egyik legnagyobb ellenfele Szabyest volt, számos vita és konfliktus alakult ki kettőjük között a 13 nap alatt, végül hozzá is címzett néhány gondolatot.

– Azt gondoltam, nem viszem magammal ezt az élményt, de igenis a negatív tapasztalás is élmény.

Baromira sajnálom azt, hogy adott esetben nem tudtam maradéktalanul elfogadni Szaby a te látásmódodat.

– Nem tudtam elég energiát fektetni abba, hogy azt lássam, benned ezt mi indukálja. Ezért bocsánatot kérek! – mondta a fiatal zenésznek, amelyhez még néhány gondolatot hozzáfűzött a kisfilmben.

Zsolti gazda azonnal kórházba szállította a színészt (Fotó: TV2)

– A véleményem ugyanaz marad róla, egy kicsit káros és kóros, hogy 32 éves korára is gyerek maradt. De vele kapcsolatban is tudok és tudtam tanulni, ezeket is tovább viszem magammal. Igenis hasznossá vált, még ha időnként nehezen megélhető is volt az ittlétem – mondta a színész.

Mindenkit rosszul érintett Karcsi távozása, és meghatották a csapattársakat azok a gondolatok, amiket a színész egyesével mondott a szemükbe. Mégis talán Ripli Zsuzsi volt az, aki a legnehezebben tudta elfogadni a történteket, könnyeit nem is tudta visszafogni, úgy búcsúzkodott Karcsitól.