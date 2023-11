„Ripli Zsuzsinak köszönhetem, hogy kiestem” – Bíró Ica távozott elsőként a Farm VIP-ból

A Farm VIP első hete tele volt izgalmakkal. A beköltözés hete végül a kiszavazással zárult. A sárgák maradtak alul a pirosakkal szemben a termelési feladat során, így a csapatukból kellett elsőként egy versenyzőnek távoznia. Bíró Icára hét társából négyen rá szavaztak, a Daniellával vívott párbajban azonban ő maradt alul. A Borsnak elárulta, bár a helyszín, a környezet fantasztikus volt, ám a sárgák között kialakult feszültséget, és Ripli Zsuzsával az ellene kialakult ellenszenvet már kevésbé bírta.

Ica minden feladatból kivette a részét, társai mégis kifúrták (Fotó: TV2)

– Mindenkiről, saját magamat beleértve is sokat tanultam. Nagyon tanulságos volt az ott töltött egy hét. A Farm VIP egy igazán jó játék, fantasztikus helyen voltunk, imádtam a játékokat, de mindig az embereken múlik, hogy a másik hogyan érzi magát.

A csapattársaim véleményét most az adásokból tudtam meg! Szabyest és Daniella kétszínűségén igazán meglepődtem.

– Közösségi ember vagyok, akkor érzem jól magam, ha más is. Mindenkivel barátkoztam, mindenki felé nyitott voltam. Mégis az első pillanattól lehetett érezni, hogy az önjelölt „dirigáló” Ripli Zsuzsi szemében szálka lettem – kezdte lapunknak. – Hatalmas parázs vitáink voltak, mert nem tűrtem a parancsolgatását és az emberi hangon való kommunikáció hiányát. Utált, és próbált megalázni engem! Az ilyen habitusú emberektől az életemben igyekszem távol tartani magam. Tudom, hogy neki köszönhetem, hogy kiestem. Nagyon rafináltan mindent elkövetett annak érdekében, hogy befolyásolja ellenem a többieket. Pedig a házban, az állatok körül és a feladatok során igyekeztem kivenni becsületesen a részem. Egész nap megállás nélkül dolgoztam! A ház körül is, meg a termelésbe is beletettem apait, anyait – mondta érdeklődésünkre a fitneszlady.

Icának és Zsuzsinak rengeteg konfliktusa volt Fotó: TV2

Icával szemben Ripli Zsuzsit – aki a szavazás alkalmával védett volt – leszámítva mindenki kedves volt, éppen ezért lepte meg annyira a szavazás alakulása. Olyan személy is rá rakta a jelét, akire egyáltalán nem számított. Csalódott Daniellában. Ripli Zsuzsi, Takács Zsuzska, Kiss Daniella, és Vajda Johnny is Icára voksolt, így nem volt kérdés, hogy neki kell párbajoznia. A Metal Lady a szépségkirálynőt választotta ellenfelének, melyben alul maradt. Ica nem szokott semmit sem feladni, küzdött a párbajban, de gondolatban elbizonytalanodott, hogy akar-e és bírná-e majd tovább a vele szemben kialakult elnyomó viselkedést és a folyamatos piszkálódást.

– Daniellától esett a legrosszabbul, hogy rám rakta a jelét, mert azt gondoltam, mi jóban vagyunk.

A feladat alatt folyamatosan azt kérdeztem magamtól, hogy akarom-e én ezt folytatni, biztosan vissza akarok-e menni a kígyóverembe, az agresszív környezetbe. De nem adtam föl!

– Végigcsináltam, viszont úgy voltam vele, hogy szerencsére Daniella gyorsabb volt. Az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Az élethelyzetem miatt szerettem volna még egy hetet eltölteni ott, de ma már tudom, jobb, hogy így alakult. Hiszek a sorszerűségben. Rossz volt a mi csapatunkban, hogy mindenki fúrta és hibáztatta a másikat. Tudni kell embernek maradni, és tudni kell úgy viselkedni egymással, hogy senkinek ne legyen szégyenkeznivalója. Én hiszem, hogy emelt fővel távozhattam, de nagyon csalódtam a társaimban. A folytatásban sok minden kiderül és lesz még meglepetés bőven – mondta érdeklődésünkre.