"Egyiküknek egy hajszállal jobban drukkolok" – így várja a DWTS-döntőt Hegyes Berci

Történelmi pillanatok a Dancing with the Stars döntőjében: ilyenre még sosem volt példa. Három férfi sztár versenyző állhat a dobogó fokaira. A korábbi évadokat mind nők nyerték: Gelencsér Timi, Tóth Andi és Csobot Adél – ők hárman egyébként vissza is térnek egy tánc erejéig a szombati döntőre.

„Egyiküknek egy hajszállal jobban drukkolok"

Férfi tehát sosem nyerte a táncos showműsort, ám ez szombaton megváltozik. Az eddig soha elő nem forduló helyzettel kapcsolatban a mind a négy évadban táncoló – s ebből kettőt megnyerő – Hegyes Berci a Borsnak elárult egy titkot.

Hegyes Berci a Dancing with the Stars negyedik évadában Eszenyi Enikővel lépett parkettre. Berci most elárulta, ilyen erős férfi mezőnyt még nem látott Fotó: Bors

„Most már elárulhatom: az évad legelején sejtettem, hogy ilyesmi lesz a végkimenetel! Idén különösen erős volt a férfi mezőny. Persze, az összes korábbi szereplő előtt emelem a kalapom, de tény, hogy a férfi sztárokat kicsit nehezebb megmozgatni, sokszor az a végső megoldás, hogy a profi táncoslánynak még a csilláron is kell lógnia, hogy látványos legyen a produkció” – vélekedett nevetve Berci, majd hozzátette:

„Mind a három versenyben maradó férfi: Marics Peti, T. Danny és Krausz Gábor nagyon ügyes, kiegyenlített a mezőny. Egyiküknek egy hajszállal jobban is drukkolok, de a sportszerűség miatt nem szeretném elárulni, hogy ki az!”

Egyre kevesebb a táncos fiú

Berci elismerte, a férfi döntőnek azért is örül, mert azt reméli, ezáltal népszerűbbé válik a táncsport a férfiak, fiúk körében is.

„Mikor húsz évvel ezelőtt táncolni kezdtem, már akkor is azt láttam, hogy sokkal több a lány, mint a fiú. Ez a tendencia azóta még talán romlott is. Marics Petinek és T. Dannynek hatalmas a rajongótábora, főként fiatalok követik őket: remélem, általuk többen kedvet kapnak a tánchoz."

Tudom, hogy sokan lányos mozgásformának gondolják, de a műsornak hála láthatják, mennyire menő és vagány is ez!

– ismerte el a többszörös bajnok társastáncos fiú.

Újra Eszenyi Enikővel táncol

A döntőbe az összes kieső pár visszaérkezik, így Berci is újra parkettre lép negyedik évadbeli párjával, Eszenyi Enikővel:

„Már elkezdődtek a próbák, nagyon jó látni, hogy Enikő mennyire felszabadultan táncol. De ez a többi versenyzőről is elmondható: így, hogy lekerült a vállukról a megfelelés terhe, sokkal jobban élvezik a próbákat, többen mondták nekem, hogy: bár ne izgultam volna ennyire az élőadásokban!” − fogalmazott a párjával magát nemrég az Ázsia Expresszben is kipróbáló tehetség. Berci ezenkívül a korábbi évadok nyerteseivel, Gelencsér Timivel, Tóth Andival és Csobot Adéllal is parkettre lép majd.