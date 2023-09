Rossz hírt kapott, összetört a börtönben Galambos Lajos

Hiába a folyamatos egészségügyi felügyelet, Galambos Lajos szerint a baracskai börtönben nincsenek olyan körülmények, melyekkel meg lehetne előzni az állapota romlását. A zenész a gyógyíthatatlan betegsége kapcsán otthonápolásért folyamodott, melyet szeptember első hetében másodfokon elutasított a Székesfehérvári Törvényszék, vagyis már nem lehet fellebbezni a döntés ellen. Galambos börtönben marad.

Galambos Lajos nincs jó bőrben (Fotó: Máté Krisztián)

Betegség

Lajcsi a bevonulása óta a Berettyófalui rabkórházban tartózkodik. A celláját még nem is látta, láthatta, hiszen a börtönbüntetése letöltésének első napján közölte, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, ami miatt folyamatos orvosi felügyeletre és speciális ellátásra szorul. Egy büntetésvégrehajtási intézetben azonban nem lehet bemondásra különleges elbánást kérni, természetesen orvosszakértők vizsgálták meg, akik bár egyetértettek abban, hogy a zenész nem egészséges, a megítélésük szerint Lajcsi megfelelő ellátást kaphat Baracskán is.

Galambos Lajos 2023 április 26-án vonult börtönbe, ahol 3 év hat hónapot kell eltöltenie, amiért jogerősen elítélték víz, -gáz, - és áramlopás miatt. Illetve ennyi időt nem is, hiszen kedvezményekkel (jó magaviselet, harmadolás) körülbelül egy év múlva már szabadulhat is. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy ezt az időt milyen minőségben tölti el. A jelenlegi állapotok szerint szenvedéssel teli időszak vár rá...

Csalódott

A zenész a hírek szerint teljesen összetört a hírtől, hogy nem engedik haza az otthonába. Az állapota – ami egyébként is folyamatosan romlik a bent léte óta – aggodalomra adhat okot, folyamatos orvosi felügyelet tartják, még a napi sétáira is kísérni kell, nehogy összerogyjon. A meggyengült fizikuma mellett a rosszkedv is kínozza, lapunk információi szerint kedvtelen és nem hajlandó beszélni szinte senkivel. Úgy tudjuk, hogy a családtagjainak is megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a hogylétéről, ezt pedig alátámasztja az, hogy hiába kerestük a testvérét, Galambos Istvánt, illetve a gyermekét, Galambos Boglárkát, egyikük sem volt hajlandó nyilatkozni Lajcsi állapotáról.