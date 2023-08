Demcsák Zsuzsa: Érdekes látni, ahogy a celebekről lehull az álarc

Demcsák Zsuzsa közel három évtizede tévézik folyamatosan, de saját bevallása szerint soha korábban nem érezte olyan jól magát egyetlen szerebben sem, mint a Farm VIP háziasszonyaként. Erről tanúskodik a műsorvezető legfrissebb posztja is, melyben csak ennyit írt: „Itt maradnék!”, miközben a rövid videóban éppen a forgatás helyszínéül szolgáló farmon sétál. A Bors ennek kapcsán kereste meg Zsuzsát, aki elárulta, miért is rajong ilyen őszintén a TV2 sikerműsoráért, melynek legújabb szériája idén ősszel kerül majd a képernyőre.

Demcsák Zsuzsa nem csak a Farmért, de Zsolti gazdáért is rajong (Fotó: TV2)

„Imádjuk ezeket a heteket már négy éve”

− A Farm VIP forgatása kicsit olyan, mint a karácsony, vagy inkább egy világbajnokság, amire a sportoló egész évben készül. Ha az utóbbi hasonlatnál maradunk, akkor ez az a forgatás, immáron negyedik éve, amire hosszasan készülök testben és lélekben is, vagyis időzítem a formám.

Már az első évad forgatásakor eldőlt, hogy ez az a szerelemprojekt minden stábtag számára, amiben öröm benne lenni negyven-ötven napon át.

Ez idő alatt mindannyian felfokozott állapotban vagyunk, hiszen tényleg bármi és minden megtörténhet. Állandó készenléti állapotot igényel a forgatás, de éppen ez adja meg azt a szakmai kihívást, ami miatt mindenki fáradhatatlan, és ami miatt egyenesen imádjuk ezeket a heteket már négy éve” - kezdte lapunknak Demcsák Zsuzsa, aki számos szoros barátságot kötött a Farmon, legyen szó kollégákról, vagy akár játékosokról.

Demcsák Zsuzsa a forgatás minden pillanatát élvezte (Fotó: Bors)

„Mindenkinek előtérbe kerül a valódi énje...”

− Az, hogy az évek alatt barátokká formált minket a közös munka, tulajdonképpen az elkerülhetetlen hab a tortán. Annyira profi a közeg, hogy még négy évad után is csak csendben, tátott szájjal figyelem a kollégákat. Minden egyes poszton a lehető legjobb ember dolgozik, és ettől olyan gördülékenyen és pontosan megy minden, hogy az már varázslat. Harminc év alatt még nem találkoztam ilyen elhivatott gárdával. Persze a játékosok között is akad néhány, akikkel máig tartjuk a kapcsolatot és ebből a szériából is lesz olyan, akire szívesen csörgök majd rá a hétköznapokban. Persze a forgatás alatt én tartok egyfajta távolságot a hírességekkel, hiszen pártatlannak kell maradnom, de végig látom őket és látom azt is, ahogyan az első hét után szép lassan lehullik róluk az álarc, és ez nagyon érdekes. Egy ponton túl mindenkinek előtérbe kerül a valódi énje, és a feledés homályába merül az a kép, amit láttatni szeretnének magukról. Maradjunk annyiban, hogy van, akinek jót tesz, ez a fajta „lemeztelenedés” és valakinek nem... - mondta nevetve a TV2 műsorvezetője, aki hozzátette, idén az időjárás rendkívüli próbatétel elé állította a játékosokat és persze a stábot is, hiszen hol a földöntúli viharok, hol pedig a rekkenő hőség tépázta a soraikat.