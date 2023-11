"Ágyba való" – együtt is aludna házi kedvencével Jákob Zoli

Vasárnap este derül ki, hogy Jákob Zoli Bettinek vagy Natinak adja az utolsó, szerelmet és bizalmat jelentő rózsát a TV2-n látható A Nagy Ő jelenlegi évadában. Bár a körmöskirály jó sokáig mérlegelt, dilemmázott, hogy ki legyen a végső befutó, vasárnap este minden eddiginél határozottabbnak kell lennie.

Azt már tudjuk, ki rabolta el igazán Jákob Zoli szívét: Lini, az apró négylábú

Ám bármelyik hölgy is lesz a műsor győztese, számolnia kell azzal, hogy Jákob Zoli szívét már elrabolták. Az üzletember ugyanis a rajongásig szereti új társát, a Lini névre hallgató tündéri kölyökkutyát, amit most a Bors kamerái előtt meg is mutatott. A milliárdos üzletember úgy gondol a cuki szőrmókra, mintha egy negyedik gyermek érkezett volna a családba. Ráadásul a mindössze két és fél hónapos mini uszkár több parancsszót is ismer már a gazdájától, amit gond nélkül teljesít is: ilyen az ül, fekszik és a fujj.

A kutya ágyba való. Este, mikor szomorkodik, fölveszem az ágyba, talán még el is aludnék vele, mellette, hogyha le tudna jönni az ágyról pisilni, mondjuk.

De hát mivel olyan picike, és olyan nagy az ágy ezért amíg nem veszek egy csúszdát neki, vagy egy létrát, vagy egy dobogót, addig nem alszik az ágyban velem – kezdte a Borsnak Zoli, aki nagyon gyakran tölti az idejét külföldön, ám Lininek akkor sem kell aggódnia, gazdija ugyanis a legegzotikusabb helyekre is magával fogja vinni a tündéri négylábút.

Az üzletember ugyanis most már minden foglalása előtt figyelembe fogja venni, hogy az adott hotel kutyabarát-e, így Lini is vele tarthat a luxusutakra.

Ezt hívják aranyéletnek!