Kiderült: ezért hallgatnak a Jóbarátok sztárjai Matthew Perry haláláról

Mint megírtuk, október 28-án tragikus hirtelenséggel halt meg Matthew Perry. A színész 54 éves volt, Los Angeles-i otthonában találták meg a holttestét. A halálát fulladás okozhatta, de továbbra is folynak a vizsgálatok. A színész halálhíre óta is özönlenek a részvétnyilvánítások, megemlékezések a közösségi médiában, viszont a Jóbarátok színészei még nem szólaltak meg a történtek után. Most kiderült, miért hallgat mind az öt színész Perry halálával kapcsolatban.

A sztár mindössze 54 évet élt Fotó: Northfoto

Hivatalos forrásból is megerősítették, miért nem szólaltak meg Matthew Perry színésztársai a halálhírét követően sem a sajtóban, sem a közösségi médiában. Az Origo cikke szerint a Jóbarátok főszereplői jelenleg egy közös nyilatkozaton dolgoznak, amit hamarosan kiadhatnak. Úgy tudni, a színészeket nagyon megrázta Matthew Perry halála, mivel testvérükként szerették, és volt, hogy a legnehezebb időszakokban is védték őt.

Ezek alapján napokon belül érkezhet a Jóbarátok színészeinek közös megemlékezése, mellyel jó barátjuk, kollégájuk előtt fognak tisztelegni, és méltón búcsút venni.