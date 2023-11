Kulcsár Edina válaszolt az őt felelőtlennek nevező nézőknek

Kulcsár Edina rengeteg támadást kapott azóta, amióta több belátást engedett az életükbe férjével, G.w.M-el, a saját fizetős reality műsorukban. Korábban az verte ki a nézőknél a biztosítékot, hogy a kis Amarával az anyuka led fény alatt alszik, és hogy a családfő rapper a hajnali órákban rázza fel a gyermekét és párját, hogy elmenjenek megint egy titokzatos németországi utazásra. Sokan felelőtlennek nevezték az anyukát a látottak alapján, de úgy tűnik Edina sem hagyta szó nélkül a nézők vádjait.

Kulcsár Edina és G.w.M folyamatosan a közönség célkeresztjében van (Fotó: TV2)

Burkolt üzenet?

Edina kiírt egy hosszas üzenetet közösségi-oldalára, ami önmagunk szeretetéről szól, de mégis olyan hatása van, mintha kifejezetten célozva lenne adott embereknek.

– Mindenkinek más a normális, éppen ezért nem létezik a normális, ahogyan a tökéletes sem. Ami nekem az, abban mások úgyis találnak valami hibát. Lehet, hogy én is találnék másokban, ha keresnék… De nem keresek, mert én a saját életemet élem, nem pedig másokét. Éppen ezért ne engedd, hogy mások vélemény kihatással legyen az életedre. Senki nem tudhatja, mennyi lemondással és munkával járt, hogy eljuss odáig, ahol ma tartasz. A fájdalmat és a magadban vívott harcok utáni boldogságot is te éled át egyedül, nem pedig más. Nem ismernek, neked viszont tudnod kell, hogy hemzseg a világ az olyan emberektől, akikben folyamatosan az dolgozik, hogy mások életében keressék a hibát. Igaz, hogy jogukban áll, de neked is jogodban áll teljesen figyelmen kívül hagyni őket. Hadd foglalkozzanak csak veled, ha magukat nem tartják annyira, hogy az idejüket magukra fordítsák! Szeresd magad! – írta Kulcsár Edina a Facebook-oldalán, amiről úgy vélekednek az emberek, hogy ez válasz lehet a korábban kialakult botrányra, miszerint azt állítják, az anyuka felelőtlen szülő.

Kulcsár Edina üzenetére újra támadásba lendületek a nézők (Fotó: Szabolcs László)

Nem vették jó néven az üzenetet

Azonnal nagy híre ment Edina szövegének, ami bizony kiakasztott megint sok embert. A nézők közül néhányan úgy gondolják, hogy a celeb anyuka már saját ideológiát gyárt és az is elfogadhatóan hangzik számára, hogy gyermekük, Amara közelében dohányozzanak.

– Próbál ideológiát gyártani ehhez, amiben élnek, mert a valóság felismerése összeomlással járna. Döbbenet, hogy ezt a dolgot, hogy éjjel felrázzák a gyereket, teljesen rendben lévőnek érzi és le akarja tudni ennyivel. Valami párhuzamos univerzumban él, idealizálja a fejében létrehozott világot. Nincs belátási képessége, ez jól látható ebből a posztból, tehát továbbra is így bánnak majd a gyerekekkel – írta a Redditen egy véleményhuszár, míg egy másik nem érzi a mondanivalót.

– Életemben nem láttam még egy embert, aki olyan hosszan tud írni a semmiről, mint Edina” – írta egy másik hozzászóló.