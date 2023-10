Krausz Gábor a nagy port kavart szakítás után: Mostanra megnyugodtam!

A Dancing with the Stars harmadik élő műsorában minden sztárversenyző valakinek ajánlja a produkcióját és a dalt, amire táncol profi partnerével. Krausz Gábor úgy döntött, hogy az elvált férfiaknak dedikálja, a Borsnak pedig azt is kifejtette, mit üzen sorstársainak.

Krausz Gábornak a legjobbkor jött a táncos műsor (Fotó: Bors)

Így van most a válás után Krausz Gábor

Bombaként robbant a hír augusztus elején, hogy hat év után válik Tóth Gabi és Krausz Gábor. A váratlan szakítást a sztárséf jelentette be közösségi oldalán egy közleményben, amiben arról is ír, hogy közös gyermekük, Hannaróza felügyeletét, nevelését ezután is közösen tervezik. Nem sokkal később pedig kiderült: a Séfek Séfe mestere sok év csábítás után igent mondott a TV2 felkérésére és szerepel a Dancing with the Stars-ban. Azóta pedig már két élő adás is lement és a zsűri szerint is látszik, hogy Gábor egyre inkább belejön, már felszabadultan táncol.

A műsor negyedik évadának harmadik adásában a népszerű séf az elvált férfiaknak üzen.

Nekik dedikálom a dalt, amire táncolunk! Mert minden vég valaminek a kezdete, de időt kell magunknak a válás után, nem szabad rohanni, siettetni semmit. Meg kell nyugodni, én most már kijelenthetem, hogy megnyugodtam és ez jó érzés

– vallotta őszintén érzéseiről a Borsnak Krausz Gábor.

Kislánya az egyik legnagyobb rajongója

Gábor legutóbb azt is elárulta lapunknak, hogy kislánya mindig megnézi édesapja táncát, és nagyon szeretné, ha Hannaróza büszke lenne rá.

– A kislányom nagyon szereti a műsort, mindig megnézi. Amikor utána találkozunk, ezerszer újra kell nézni vele, szeretem ezeket a közös pillanatokat. Legutóbb annyit mondott: nagyon kevés pontot adott neked Tamás bácsi. Erre én azt válaszoltam neki: Tamás bácsinak (Juronics Tamás zsűri) az a dolga, hogy szigorú legyen!

Hannaróza csütörtökön nagynénjével, Tóth Verával egy próbán is meglátogatta apukáját, a fotót a Séfek Séfe mestere meg is osztotta egy Instagram sztoriban.