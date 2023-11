Ilyet még nem láttunk az Ázsia Expresszben: Alekosz kifordult magából

A hajsza előtti napon nem találtunk volna fogadóirodát, ahol akár csak minimális esélyt adtak volna annak, ami megtörtént a TV2 kalandreality-jének kamerái előtt. Az egy nappal korábbi szakítás után, mindenkit meglepett, ahogy Alekosz belevetette magát a feladatokba. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa volt, hiszen a „hellén hős” igazi Grál lovaggá változott. Szinte már zavarba ejtő módon előzékeny volt Rékával és olyan összjátékot mutattak, ami egészen a befutóig esélyesnek mutatta őket a továbbjutásra. A befutó pillanataiban szinte már sajnáltuk, hogy ők lettek azok, akik nem kvalifikálták magukat a döntő hétre.

Réka és Alekosz között példátlan összhang uralkodott (Fotó: TV2)

„Nagyobb harmónia volt köztük, mint eddig bármikor”

Alekosz a hajsza kezdetén így nyilatkozott: – A hajsza mindig doppingol minket. Mintha beinjekcióznának minket az elején. Mi valahogy erre vagyunk specializálódva. Szerintem jót tesz nekünk a hajsza – mondta a start után nem sokkal a görög, akinek véleményével még Kucsera Gábor és Tóth Dávid is egyetértettek, mi több, úgy érezték, hogy az első két hely valamelyikén futhatnak be a nap végén. – Szerintem Alekék csatlakozni fognak hozzánk. Tényleg erős páros és a hajszákról eddig mindig vissza is jöttek. Tudják milyen ez a helyzet.

Illetve én most azt látom, hogy a tegnap esti beszélgetésük jó hatással van rájuk. Alekosz is bizonyítani akar és iparkodik.

Megkockáztatom, hogy talán még nagyobb harmónia volt köztük ma, mint az elmúlt hetek során bármikor. Szerintem a korábbi szakításuk, béküléssel fog záródni és boldogabbak lesznek, mint bármikor – fejtette ki Kucsi és Dávid.

Alekosz a befutó pillanatában bajnokként emelte megásba Réka kezét (Fotó: TV2)

„Én a Rékára nagyon büszke vagyok!”

– A mai összhangunk, szerintem a tegnap estének köszönhető, ugyanis sokat beszélgettünk és aminek külön örültem, hogy végre abban a stílusban és hangnemben, amiben otthon szoktunk. Nagyon hiányzott, hogy így beszélgessünk – mondta Alekosz, aki egy ponton még lelket is öntött Rékába, aki angoltudása, vagyis inkább annak hiánya okán összeomlott. – Az angoltudásod miatt te ne szégyenkezzél, hiszen az eddig is sokat segített nekünk. Nem vagy perfekt és akkor mi van? Amiket eddig itt összehoztál, az nagyon szép volt. Te beszéltél végig – támogatta Rékát a görög, aki később a kamerának tovább méltatta társát.– Én a Rékára nagyon büszke vagyok! Érdekes számomra, hogy nekem támaszkodni kellett egy nőre. Mert hát kellett… Álmomban nem gondoltam volna, de jól esett és büszkeséggel töltött el – fogalmazott Alekosz, aki a végcél felé vezető utolsó autóúton még azt is kimondta, amit Réka mindig is hallani szeretett volna, vagyis, hogy ők ketten a „szakítás” előtt egy pár voltak.

Alekosz végül egy csókkal bizonyította, van érzelmes oldala (Fotó: TV2)

„Ilyennek kell lennie egy nőnek!”

Ez a hangulat aztán kitartott a befutóig, ami számukra egyszersmind a dél-amerikai kaland végét is jelentette. Ezt azonban egy cseppet sem bánták. Kézen fogva érkeztek be a célba, ahol vastaps fogadta őket. Sőt, megtörtént az is, amire senki sem számított. A görög egy forró csókkal köszönte meg Rékának a mögöttük álló heteket. – Ez az egész játék egy hatalmas hullámvasút volt és ez közöttünk is kihozta… Otthon nem volt ez, de hullámvasutazni jó, vidámparkba járni jó! Nem volt unalmas, az biztos.

Réka erős, kitartó, várakozáson felül teljesítő és kitartóbb mint én.

Ilyennek kell lennie egy nőnek! Tessék, itt a példa! – tette hozzá búcsúbeszédében a görög.