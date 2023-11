"A plasztika nem ördögtől való" – Horváth Gréta megmutatta műtét utáni bomba alakját

Mint ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, látványos változáson ment keresztül Horváth Gréta az elmúlt időszakban, miután több, mint 30 kilótól sikerült megszabadulnia.

Sokat fogyott az influenszer Fotó: Bors

A sztármami a kilók ellen folytatott harcáról és a bámulatos végeredményről rendszeresen beszámolt a követőinek az Instagram-oldalán, ahol azt sem titkolta, hogy ahogy az egy ilyen nagy fogyásnál lenni szokott, eléggé megviselte az bőrét a változás, különösen a hasán. A gyönyörű influenszer ez ellen pedig mindenképp szeretett volna tenni, hogy 100 százalékosan élvezhesse új, bomba alakját. Ezért úgy döntött, hogy kés alá fekszik. Gréta a plasztikai műtét után is bejelentkezett, és elárulta, hogy bizony sírt a kötözésen.

"Életem legjobb döntése volt"

Most pedig úgy látszik, hogy már teljesen helyre is jött a korrekció után, és végre elérkezett az idő, hogy lelkes követőivel is megossza a bámulatos végeredményt az Instagramján.

Életem, és az öngondoskodásom legjobb döntése volt, hogy ebbe az egészbe belevágtam. Dr. Bor Mihály fantasztikus munkát végzett. Köszönöm!

– kezdi bejegyzését az anyuka, aki több fotót is mellékelt a mondandójához.

Majd így folytatta:

– Rengeteg akadályon kellett átugranom, mire erre a pontra eljutottam. Közel -32 kg-os fogyásom után tudtam, ez lesz a következő lépés. Erre fejben is meg kellett érni. Az egész plasztikának volt valami iszonyatos ereje. Nem azért, mert szép lett a hasam, hanem elképesztően erős önbizalmat adott az élet számos területén. Nem, nem csak az öltözködésben. Letettem a sok terhet, szó szerint kivágták belőlem azt, ami rengeteg traumát okozott nekem lelki szinten. A plasztika nem ördögtől való. Persze egyszerű azt mondani, hogy szétplasztikáztatta magát Horváth Gréta”.

Az influenszer ezt követően kifejtette, hogy nem foglalkozik ilyen beszólásokkal, mert ő így boldog, és csak ez számít, illetve megjegyzi, hogy egészségügyileg is indokolt volt a műtét.

– Nem gondolom, hogy szétnyílt hasizommal kéne élnem, mert másnak az ingerküszöbét átlépi a változás. Én merek változtatni és fejlődni is. Vállalom magam, minden hibámmal, és nem játszom meg magam. Ez nyilván megosztó dolog de az őszinteség ilyen!

Nem tudom szavakkal leírni, amit érzek most!

– fogalmazott. Végezetül pedig arról írt, hogy most már olyan testben él, amiért keményen megdolgoztam és amibe sok energiát fektetett, ez pedig lelkileg is megterhelő út volt a számára.

Horváth Gréta műtét utáni fotóit ITT tudod megnézni!