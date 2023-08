Szétfeszítette a búvárruhát Horváth Gréta hatalmas melle – Fotó

Mint arról már korábban beszámoltunk, elképesztő átalakuláson megy keresztül Horváth Gréta, de nem csak külsőleg, lelkileg is. A sztáranyuka nem csak 28 kilótól szabadult meg, de egymás után néz szembe és győzi le félelmeit is.

Horváth Gréta / Fotó: Instagram

Az influenszert bár eleinte sokkolta férje bejelentése, hogy elhagyja, azóta csak jó dolgok történtek vele. Ez nem a véletlennek köszönhető, hanem elképesztő elszántság és munka van benne. Ahogy olvadtak le róla a kilók, Horváth Gréta egyre jobban kinyílt, rátalált a szerelem, sőt már az eljegyzés is megtörtént. Kedvese mindenben támogatja, abban is, hogy megszabaduljon a lelkét fogva tartó félelmektől. Most éppen együtt teszik le az elsőfokú búvárvizsgát, ami elképesztő felszabadulást hozott a népszerű celebnek.

„Ez a mai merülés volt a legjobb! Se félelem, se bizonytalanság. Hihetetlen! Anyuék is elkísértek minket, hogy a saját szemével lássa Apukám mit művelek. Ő is hasonlóan retteg, egyszer próbálta de azóta kerüli ezt a dolgot. Azt hiszem tudom kitől örököltem a paráim. Nem baj, most családilag elengedem ezeket. Már most tudom, hogy az összes spórolt pénzem hova fog menni.… 20 méteren ma!” - írta szexi fényképéhez Gréta.