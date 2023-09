Sokkoló dolgokat árult el Horváth Gréta

Horváth Gréta önmagához fűződő viszonya teljesen megváltozott, amióta a válását követően megszabadult a súlyfeleslegétől. Az elképesztő átalakulás során majd’ 30 kilót dobott le magáról, ennek köszönhetően pedig sokkal jobban érzi magát a bőrében. Ez a kijelentés megállja a helyét, azonban az influenszer úgy érzi, a fogyás egyik következményével képtelen együtt élni és úgy döntött, a tökéletes alak reményében kés alá fekszik.

Elképesztő változásokon ment keresztül az Ázsia Expressz sztárja (Fotó: Metropol)

Egyszerre több beavatkozáson is átesik

Akadnak olyan szerencsés nők, akiknél a várandósság és a nagymértékű fogyás sem hagy nyomot a bőrükön. Gréta sajnos nem ezt a tábort erősíti, a hasán lévő bőr megsínylette a teste gyors változásait. Egyáltalán nem szégyelli a testét, bátran megmutatta a jelenlegi állapotokat az egyik Instagram-sztorijában, ahol arról is beszélt, mi vár rá az elkövetkezendő napokban, miután kitolták a műtőből.

A hasplasztika során a megereszkedett, felesleges bőrt - ami Gréta esetében 60-70 dkg - úgy távolítják el, hogy egyik csípőlapáttól a másikig felvágják a hasat, egy szakaszon kimetszik a bőrt, majd összehúzzák és összevarrják a széleket. Az influenszernél is ez történik majd, ám emellett a köldökét is áthelyezik, valamint végigvarrják a szétnyílt hasfalát is.

Horváth Gréta bátran megmutatta, hogy néz ki a hasa a plasztikai műtét előtt (Fotó: Instagram)

"0-24 órás felügyelet kell"

Az érzékeny gyomrúaknak még belegondolni is szörnyű az eljárásba, ami pokoli fájdalmakkal jár. Gréta elárulta, mi vár rá, miután kiengedik a kórházból.

Szeretném irdatlan őszintén és nem virágnyelven megmutatni, mert szerintem ez sokaknak segítség

– mondta és hozzátette, miután hazamegy, állandó felügyeletre és segítségre lesz szüksége.

Az sem titok, hogy az első napokban, amikor hazajövök, kísérettel mehetek el a mosdóig is, ez azt jelenti, hogy mindenképpen az első héten egész napos, 0-24 órás felügyelet kell. Ami még nagyon fontos, hogy egy üvegpalackot sem emelhetek, egy könnyített pohárban szívószálból fogok majd inni. A fürdés az felül, cicamosdás lesz, mert a mellvonal alatt indul a fűző és teljesen leér a szeméremcsontig, hogy végig biztonságosan védje a sebet

– sorolta Gréta, akinek mindezek mellett napi gyakorisággal véralvadásgátló injekciót is szúrnia kell, amit persze az ő esetében nem lehet a hasba adni.

Elárulta, hogy a rá váró küzdelmek ellenére nem fél, alig várja, hogy túlessen az operáción, majd a gyógyulás után megpillanthassa a feszes hasát. Széles mosoly ült ki az arcára, miközben arról beszélt, hogy végre S-es méretű, testhezálló ruhákat is bátran hordhat majd, amik eddig tiltólistásak voltak, hiszen kiemelték a megnyúlt és lógó bőrt.