Vége a koncerteknek? Friss hírek érkeztek a kórházban fekvő G.w.M-ről

Megjelent Kulcsár Edina és G.w.M vlogjának legújabb része, amiből ismét érdekes részletekre derült fény a celeb családdal kapcsolatban. Többek között megtudhattuk, hogy az egykori szépségkirálynő dédimamája nincs túl jó állapotban, erős fájdalmakkal küzd, mert az csigolyájával van problémája, Edina pedig érthető módon nagyon aggódik érte. Ahogy a férjéért is, aki már napok óta kórházban fekszik, ugyanis hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nemcsak felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Ezért most állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza egyszerre... Ám ez nem tántorítja el sem őt, sem pedig feleségét attól, hogy ilyen állapotban álljon kamera elé, hiszen a nézőket ki kell szolgálniuk, ha már pénzt kértek a műsorért.

Kiengedhetik G.w.M-et a kórházból. (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kiengedik a kórházból?

Természetesen a legújabb részben is elvitte a nézőket a kórházba Edina, ahol Márk továbbra sem volt túl jó állapotban. Az egykori szépségkirálynőben még az is felmerült, hogy le kellene mondani férje közelgő koncertjeit, ugyanis az egészsége a legfontosabb. Ennek viszont G.w.M nem igazán örült, szíve szerint ugyanis még betegen is a közönségéhez menne...

Pedig nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre még nem léphet színpadra a rapper, mivel az állapota Edina elmondása szerint nem javult túl sokat. Ugyanúgy szédülés és rosszullét kínozza, így viszont nem lenne túl okos döntés, újra munkába állnia. Még úgy sem, hogy elvileg a ma estét már szerető családja körében, az otthonában töltheti... Ez csak is az orvosokon fog múlni!

Dől a lé

Ahogy arról lapunk beszámolt, a Kulcsár-Varga család megkéri az árát annak, hogy kiteregessék a családi szennyest, de valójában erre az Instagram tökéletes felületet biztosít nekik. Most már ugyanis be lehet kapcsolni az előfizetést, ráadásul ennek a díját is mi magunk szabhatjuk meg. Így hát, ha van bármi mondanivalónk a követőink számára, azonban mi azt nem puszira szeretnénk elmondani, akkor kérhetünk érte pénzt. Persze, az egy másik kérdés, hogy ki az, aki hajlandó ezért fizetni...

Edináék esetében mondjuk eléggé sokan. A hétvégén kiszivárgott információk alapján 889 ember döntött úgy, hogy megér nekik 1790 forintot Kulcsárék családi drámája, ami egyébként eddig több, mint másfél millió forintot hozott nekik a konyhára. Vagy akár túl is léphette, hiszen szombat óta jó pár nap eltelt. Tehát az is benne van a pakliban, hogy már a másfél millió dupláját keresik Márkék, ami ugyebár a havonta megújuló előfizetésekből származik.

A kérdés csak az, hogy a jövő hónapban is legalább annyian előfizetnek újra, mint most?