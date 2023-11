Fotón a férfi, aki elrabolta Judy szívét: először mutatta meg szerelmét a Groovehouse énekesnője

49. születésnapját külföldi utazással ünnepelte Judy, aki szerelmével és lányával előbb Párizsba, majd Ciprusra repült. Fantasztikusan érezték magukat hármasban, még akkor is, ha az út elején mind a hárman lebetegedtek. Az énekesnő eddig nem mutatta meg párját, de most úgy döntött, mutat egy fotót róla.

Judy a Borssal kivételt tett, megmutatta szerelmét Fotó: Saját/Judy

Ciprusi utat kapott szerelmétől Judy

Sokkolta a közvéleményt, amikor kiderült: 12 gyönyörű év után válik az énekesnő. Először tavaly decemberben, miközben a Sztárban sztárban szerepelt, Judy és férje küzdött a házasságukért. De hiába tettek meg mindent, nem tudták összefércelni az elszakadt köteléket. Judy nehezen dolgozta fel a történteket, nem kereste az új szerelmet. De Ámor már csak ilyen, akkor találja el az embert, amikor a legkevésbé számít rá. A sztáranyuka hónapok óta egy párt alkot Krisztiánnal, akit nagyon régóta ismer. A jóképű férfival már nyaralni is voltak, ahová lánya, Majszi is ment velük, ebből is lehetett gondolni, hogy komoly a kapcsolat.

Most pedig Judy 49. születésnapjára ciprusi utat kapott szerelmétől, ahová együtt utaztak el hármasban.

– Először Párizsba repültünk, mert már kétszer jártunk Disneyland-ban, de Majszi még nem és szerettem volna neki megmutatni – mesélte a Borsnak a 25. szülinapi koncertjére készülő Groovehouse énekesnője. – De persze az én gyermeki énem is előbújt és a lányom kis lelki terrorizálására még a legdurvább játékokra is felültem. Két napot töltöttünk Párizsban, persze azért már megnéztük az Eiffel-tornyot is.