"Álmomban nem gondoltam, hogy a férjem ilyen véleménnyel van rólam" - Judy 12 év után válik, drámai részleteket árult el

Még tavaly decemberben derült ki, hogy a Sztárban Sztár korábbi versenyzőjének gondok vannak a házasságával. Akkor úgy nyilatkozott, hogy férjével küzdenek kapcsolatukért.

Véget ért Judy és Molnár Balázs házassága Fotó: Vadnai Szabolcs

Sajnos azonban nem sikerült megmenteni Judy és Molnár Balázs házasságát. Többek között elárulta, hogy rengeteget várt és reménykedett, hiszen eleinte nagy szerelem volt köztük, így nagyon nehezen hozta meg a döntést.

A második válásomnak nézek elébe, és bízom benne, hogy sikerül békésen megoldanunk. Az első férjemmel semmi sem kötött minket össze, Balázzsal viszont a vagyon mellett 14 év és egy közös gyermek is. Már értem az embereket, akik azt mondják, nem mernek lépni. Hiába nincsenek már érzések, egyszerűen a megszokás egy akkora erő, hogy odaláncol a másikhoz

– mondta Judy. Az énekesnő azt is kifejtette, hogy úgy véli, a válással ő és Balázs is új esélyt kaphatnak a boldogságra. Az is kiderült a beszélgetésből, hogy az utolsó csepp a pohárban Judy számára az volt, amikor házassági gondjaik már kislányuk, Maja egészségi állapotára is rossz hatással voltak. Az énekesnő úgy véli, hogy lánya testileg és lelkileg is sérülni fog, ha tovább kell néznie, mennyire tönkreteszi édesanyját a rossz házassága.

Nagyon sokat voltam otthon egyedül a gyerekkel, miközben ő éjszakába nyúlóan dolgozott vidéken, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy csak élek valaki mellett, akivel nem is vagyunk együtt. Elhidegültünk egymástól.

A házaséletünk is rutinszerűvé vált, és bár hozzám jött haza, azt gondolom, a női megérzések sosem csalnak… De mivel nagyon szerettem, behunytam a szemem, sok mindent elnyomtam magamban, úgymond megalkudtam. Hosszú évek és szakemberek segítsége kellettek ahhoz, hogy rájöjjek, méltatlan lenne benne maradnom ebben a házasságban"

– mesélte Judy, aki a pszichológusa segítségével látta be, hogy már nem léteznek azok a dolgok, amiktől egykor olyan jól működő pár voltak a férjével. Az énekesnő férje azonban a válás hallatán küzdeni kezdett a kapcsolatukért, aminek rossz vége lett. Erről az énekesnő a Story magazinnak mesélt.

Elmentünk párterapeutához is, de bárcsak ne tettük volna. Álmomban nem gondoltam, hogy a férjem ilyen véleménnyel van rólam. Lényegében sem mint nő, sem mint anya, sem mint feleség nem feleltem meg neki.

Aztán ő is külső segítséget kért, és hitte, hogy visszafordítható a kettőnk közötti távolság. Közeledett, de én akkor ezt már nem tudtam fogadni. És bár lassan több mint másfél éve nincs kapcsolatunk egymással, zokogtunk mindhárman, amikor ez év januárjában különköltöztünk"

- mondta az énekesnő.