Erre senki nem számított: Tóth Andinak ettől lesz szexi egy férfi - Videó

Idén márciusban robbant a bulvárbomba, miszerint szakított a Sztárban Sztár két zsűritagja, Tóth Andi és Marics Peti. Utóbbi viszonylag gyorsan talált is magának új párt, míg Andi azóta is a szinglik életét éli.

Tóth Andi szakítása óta a szinglik életét éli / Fotó: Nagy Zoltán

Éppen ezért adja is magát a kérdés, hogy milyen pasik jönnek be a gyönyörű énekesnőnek, akit rendszerint elárasztanak bókokkal a férfiak a közösségi oldalain. Most már ez sem titok, ugyanis egy ST!CKY nevű tiktokker feltette a kérdést Andinak, aki pedig őszintén el is mondta az ideálját.

Tóth Andi szerint ez tesz szexivé egy férfit

Sőt, egyenesen arról beszélt, hogy neki mi tesz szexivé egy férfit.

Az teszi szexivé, ha kicseréli a villanykörtét, amikor kiégett, lehetőleg egy alsógatyában

– mondta félig viccesen. Majd ST!CKY arra kérte Andit, mondja el őszinte véleményét a legújabb daláról.

Tetszik, nagyon mai. Manapság minden férfi minden egyes dalban csak arról énekel, hogy nőm van, kocsim van, raj vagyok, óra van, flexelek… Mondd azt, hogy elviszem egy randira a nőt, és az a lényeg, hogy boldog legyen

– felelte az énekesnő.