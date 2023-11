"Átértékelődnek a dolgok": Kiszel Tünde őszintén beszélt lányával való kapcsolatáról

Kiszel Tünde 22 éves lánya nemrég a kamerák előtt sírva beszélt édesanyjával való kapcsolatáról. Beismerte, hogy neheztelt szülőjére, amiért egészen kicsi korában „bevitte” őt a médiába. Hunyadi Donatella most először, a Dancig with the Stars-ban vállalt televíziós önálló szereplést, pedig az ország születése óta figyelemmel kísérhette életét. A harag már a múlté, ma már semmiért nem hibáztatná édesanyját, sőt, anyukája az, akiért a leghálásabb az életében.

Tünde mindenben támogatja a 22 éves Donatellát. (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Minden pillanatban izgulok a kislányomért”

De hogy is van ez híres édesanyjánál? Ő mit gondol gyermekéről, és hogyan látja kapcsolatukat, azt a Palikék Világa by Manna, a Szóló legújabb epizódjában fejtette ki Dombóvári Vandának.

– A legcsodálatosabb dolog, az anyaság érzése. Úgy gondolom, egy nő akkor teljesedik ki, amikor édesanya lesz – kezdte Kiszel Tünde.

Átértékelődnek a dolgok, abban a pillanatban felelősséget vállal nem csak magáért, hanem a gyermekéért. Én például minden pillanatban izgulok a kislányomért, mit csinál, hol van, hiába már nagy.

– Szeretem tudni, hogy jól van, minden rendben van – mondta az egykori tévés személyiség, aki most is támogatja Donatellát, aki hétről hétre a Dancing with the Stars-ban csillogtatja meg tánctudását.

Tünci nagyon büszke lányára, igazi anya-lánya kapcsolat az övék. (Fotó: Máté Krisztián)

„Alig látom mostanában”

– Nagyon büszke vagyok, hiszen mellette jár még a zeneakadémiára, a Zeneművészeti Egyetemre. Lediplomázott, most pedig fölvették mester szakra, jelenleg oda jár. Bizony alig látom mostanában, mert szinte egész nap ott, vagy a próbán van – mondta Tünci, aki arra is kitért, milyen viszonyt ápolnak gyermekével.

Talán mondhatom, hogy jó barátnők vagyunk. Ő megtisztel a bizalmával, mindent megbeszélünk.

– Ő a szemem fénye, Donatella nevet adtam neki, mert az azt jelenti, hogy Isten ajándéka. Ez valóban így van. Ő nekem egy csoda! (…) Hála Istennek kikéri a véleményem és én el is mondom. De ő dönt, hagyom szárnyalni és kibontakozni. Soha semmit nem erőltettem rá a pálya- és a párválasztásban sem. Ez a ő privilégiuma, én csak a háttérből támogatom. Általában megfogadja a tanácsaimat, néha ő is ellenkezik, na és volt a lázadó korszaka 16-17 évesen. Ő azt gondolta akkor, hogy már mindent jobban tud, mint az édesanyja, de ezt is nagy szeretettel át lehet vészelni. Ritkán jár bulizni, minden barátját és barátnőjét ismerem. Szeretnek engem, sokszor jönnek hozzánk, sőt van, hogy együtt megyünk szórakozni. Nagy társasági élet folyik nálunk, nagy a baráti körünk, ez jó érzés – árulta el Tünde.

A műsorban még sok téma felmerült, például a felejthetetlen élményei az aktív műsorkészítés időszakában, de érintették a személyét ért bántásokat, melyről most elmondta álláspontját. A sokak számára megosztó médiaszemélyiség egy eddig ritkán látott oldalát ismerheti meg az, aki Vandával tart ebben a beszélgetésben.