Újabb botrány: ByeAlex barátnőjét perli a műsorvezető

Pár napja elkezdett terjedni egy pletyka az interneten, miszerint Osváth Zsolt jogtalanul állt bele modellekbe, akik a Lupa strand partján elhelyezkedő éttermének díszletét használták egy fotózáshoz. Az internet népe teljesen felháborodott az influenszer állítólagos negatív hozzáállásán, mindaddig, amíg Zsolt ki nem tálalt az igazságról.

Fotó: YouTube

Hatalmas fordulat

Az egyik modell elmondása szerint felháborító, hogy a strand borsos belépője és a napi fogyasztás mellett nem készíthet a barátnője róla egy képet az étterem rózsaszín fala mellett, ráadásul sehol nem látta, hogy tilos lenne a fotózás. Először teljesen jogosnak tűnhet a felháborodás, de az influenszer szerint egészen máshogy történtek a dolgok…

– Egy csapat lány és egy profi fotós kihasználta, hogy zárva vagyunk a Lupán és bementek a zárva tartó partszakaszra, majd egy modellfotózást szerveztek ott. Elmozdították a bútorainkat, használták a dekorációnkat, majd megosztották ezt saját szellemi tulajdonként – kezdte Zsolt az internetes nyilatkozatában, amit ügyvédje kérésére halogatott, most azonban megunta a fals hírek terjedését.

Nagy veszteséget okoztak

A modellek fotóiról lerí, hogy a témaválasztást a Barbie film világa inspirálta, ezért tűnhetett tökéletes választásnak Zsolt étterme, ahol minden rózsaszínnel van dekorálva.

– Amikor ellenőriztem a kamerákat, láttam, hogy nagy buli volt valóban, csak mi erről nem tudtunk. Szerződött Barbie fotózásunk volt a partra, aminek egyik feltétele az volt, hogy másnak professzionális felhasználásra nem adjuk a partszakaszt. A szerződést felbontották… Mi ezt tudomásul vettük – írta közösségi oldalán a műsorvezető, akit a modellek egy része azonnal letiltott, vagy válaszra sem méltatott, ezért kellett jogi lépéseket tennie.

Profi csapat volt híres modellekkel

Az internet népe azt is kiderítette, hogy nem csak egy szimpla fotózás volt. Olyan nagynevű Instagram-modellek is részt vettek benne, mint Eszényi Eszter és Byealex barátnője, Benjamina is. Kiderült, hogy egy profi fotós, fodrász és sminkes is dolgozott a képeken, amik bizony reklám céllal készültek, amikor zárva volt a vendéglátóhely és a személyzet sem tartózkodott ott. Rengeteg sebből vérzik a modellek állítása. Osváth Zsolt szerint a többi az illetékes jogvédők dolga.

– Profi fotós csinálja marketing céllal, az nem ugyanaz, mintha lőttök egy jó képet. Ezt tiltja a házirend. Elmondtuk volna, ha nyitva vagyunk, de hát nem voltunk ott… Téma lezárva, a többi szerintem nem ide tartozik – fejezte be az étterem tulaja, állítása szerint minden vendég készíthet a díszletekkel fotót, de nem marketing céllal.