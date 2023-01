ByeAlex gyönyörű barátnője aprócska bikiniben mutatta meg bomba testét

Az énekes és kedvese időről-időre elutaznak, hogy kipihenjék a fáradalmakat. Néhány hónapja az egyik legfelkapottabb görög szigetet, Míkonoszt választották, most viszont úgy döntöttek, egy hazai wellness-hétvége is elegendő lesz a feltöltődéshez. Alex és Benjamina ezt a kiruccanást is dokumentálta, és nem akármilyen fotón mutatták meg, mit csinálnak éppen. A szerelmesek számára a forró hangulatot részben egy szauna biztosította, másrészt Benjamina aprócska, vörös bikinije, amit egyébként ide, illetve ide kattintva is meg lehet csodálni.

Míg a hölgy falatnyi fürdőruciban pózol, párja a háttérben egy szál törölközőben, ordítva kilép a szanunából, míg egy másik képen elmosódva láthatjuk. Most vagy ő nem szereti a kamerát, vagy a kamera őt nem – ezt talán soha nem tudjuk meg...