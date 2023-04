Rémisztő történetet osztott meg a gyerekkoráról ByeAlex

ByeAlex egy megrázó gyerekkori emlékét mesélte el a közösségi oldalain a követőinek. Még kisgyerekként egyik este az egyik rokonuknál kellett aludnia, aki egy horrorfilmbe illő ’esti mesét’ mondott el neki, ami a mai napig kísérti őt, és ez kihatott a kamaszkora óta fennálló alvási paralízisére.

Rémisztő történetet osztott meg az énekes Fotó: YouTube

Anyám keresztanyja nem volt szociális alkat. Sosem volt férje, sem gyereke. Egyedül élt. Magának való nő volt

– kezdte a bejegyzését a zenész, aki kivételesen nem másokról alkotott véleményt, hanem magáról mesélt.

– Még elég kicsi kölyök voltam, amikor egyszer ott kellett valamiért aludnom. (sajnos). Egész este rémtörténeteket, meg vallási képzelgéseket osztott meg velem. Aztán lekapcsolta a villanyt, mondta, hogy ‘jó éjt’, és elment aludni egy másik szobába – folytatta a történetet, majd hozzátette, ezután nem tudott elaludni, pár percre rá pedig már sírva könyörgött a nőnek, hogy azonnal vigye őt haza.

Jajj, kisfiam, aludj már! Én csak a vért könnyező Szűz Mária szoborról beszéltem! Az nem bánt téged!

– érkezett a másik szobából a válasz.

Ez a történet is hozzájárult, hogy 16 éves kora óta alvási bénulással küzd, más néven alvási paralízissel. Erről egyébként korábban egy TikTok-videóban be is számolt.

– Nagyon nyomasztó. Azt érzitek, hogy megbénulnak az izmaitok, szeretnétek kiáltani, fölébredni, kimászni az ágyból, vagy mintha valami ott lenne a szobában, és figyelne titeket, de nem tudtok egy csomó ideig ezzel a helyzettel mit kezdeni. Szorongató, halálfélelmes, és mindenféle egyéb dologgal összefüggő. Ott fekszetek, és nem értitek, mi a f*sz van. Ez egy horrorfilm – emlékezett vissza a videóban a félelmetes estéire.

Azt hittem, hogy szellemek szállták meg a lakást, vagy meg akarnak engem ölni ezek a lények, de ez normális

– folytatta.

Először megrémült, majd elkezdett utánanézni, hogy mi lehet a baja. Ekkor talált rá erre a jelenségre.

Azért osztotta meg ezt a történetet, mert szeretne segíteni azoknak, akik hasonló cipőben járnak, ugyanis neki nem volt senki, aki segíteni tudott volna. Ma már tudatosan tudja irányítani ezt a jelenséget, és kezelni is tudja.