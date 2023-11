Berki Krisztián a túlvilágról üzent Mazsinak és új szerelmének

Tavaly május 6-án megtörtént az, amire senki sem volt felkészülve: elhunyt Berki Krisztián. A történteket sokan még a mai napig nem tudták feldolgozni, többek között özvegye, Mazsi sem. Bár a sztáranyuka megpróbált új életet kezdeni néhai férje nélkül: nem titkolja, rengeteg traumával küzd, küzdött, és még a kislányától is eltávolodott a tragédiát követően. Talán az életében már új fejezet íródik, de ahhoz kétség sem fér, hogy Krisztián mindig az élete része lesz.

Berki Krisztián a túlvilágról üzent Mazsinak (Fotó: Végh István)

Üzent Berki Krisztián

Mazsi a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban tárulkozott ki az érzéseiről és a történtekről. Szó volt megcsalásról, megromlott házasságról, átverésről és csalódásról is, ezek a szavak pedig úgy tűnik eljutottak Berki Krisztiánhoz is. Lénárt Évi ugyanis elmondása szerint rendszeresen kommunikál az elhunyt Fradi-vezérrel, többször megjelenik neki a szelleme, és üzen is a családtagjainak és a barátainak is.

Ez most sem történt másként. Az interjú után a feleségéhez szólt.

Mazsi interjúja után felvettem a kapcsolatot Berki Krisztiánnal. Kicsit csalódott volt…

– kezdte a Borsnak a jósnő, aki részletesen tolmácsolta az elhunyt híresség szavait.

Mazsi hátba szúrta Krisztiánt?

Tény és való, hogy Mazsi jó pár olyan titokról is lerántotta a leplet, amelyek valószínűleg sosem derültek volna ki, ha Krisztián élne. Ilyen például a kislányuk születésének a története, amit a mese szerint élőben közvetítettek, ám a valóságban közel sem ez történt. A sztáranyuka ugyanis elárulta: nem engedte, hogy valós időben nézzék, ahogy világra hozza kislányát. Tartott a komplikációktól, így az érdeklődők csak azután csatlakozhattak a közvetítéshez, miután Emmát a kezeiben tartotta az édesanyja.

Ez viszont egy olyan titok volt, amit Berki sosem akart elmondani. Ezért csalódott most Mazsiban.

– Úgy érzi, a felesége hátba szúrta őt, és csak remélni tudja, hogy ez Mazsi gyászfeldolgozási stratégiájának a része: próbál nem kötődni, elszakadni tőle. Éppen ezért nem is haragszik rá, azt viszont nagyon nehezményezi, hogy Mazsi közölte ország-világgal, hogy nem volt élő a szülés. Értelmetlennek és cinikusnak tartotta ezt, s ha ő ott lett volna, biztos nem lett volna ennyire meggondolatlan. Idézem tőle: Céltáblának tett ki mindkettőnket, ráadásul én már meg sem tudom magam védeni – tolmácsolta Krisztián szavait Lénárt Évi, akinek azt is elárulta Berki szelleme, hogy mit gondol az „új” férfiről Mazsi életében.

Örül, hogy Mazsi keresi a boldogságot, és ilyen légkörben neveli közös kislányukat is. Azt viszont még elmondta, hogy szerinte ez a szerelem nem lesz hosszú távú felesége életében, csalódni fog…

– tette hozzá Évi.