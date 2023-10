Hűtlensége ellenére is kitartott Mazsi Berki Krisztián mellett: "Ott voltam neki, még amikor gyűlölködtünk is"

Berki Krisztián és Mazsi kislánya, Emma alig volt hat hónapos, mikor elvesztette az édesapját és részben az édesanyját is – Mazsi ugyanis bevallotta: érzelmileg elzárkózott gyermekétől, miután férje elhunyt, ez az állapot pedig valamennyire még a mai napig fennáll.

Berki Mazsi megrázó vallomást tett Fotó: Markovics Gábor

„Érzelmileg nem nyitottam felé”

Berki özvegye kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról az időszakról, mikor egyik pillanatról a másikra lett egyedülálló édesanya. A tragédiára ugyanis senki nem volt felkészülve, Mazsi is biztos volt abban, hogy valahogy ki tudnak mászni Krisztiánnal a hullámvölgyből, és a jövőben szeretetben és boldogságban nevelhetik közös gyermeküket. A sors azonban másképp rendelkezett, Renáta magára maradt féléves kislányával, aki bár a világot jelentette számára, mégis képtelen volt érzelmileg nyitni felé.

Mikor meghalt Krisztián, nagyon elzárkóztam a lányomtól. Előtte soha, egy napot sem töltöttem nélküle. De azért, hogy ne érjen még nagyobb veszteség, nehogy az legyen, hogy a lányomat is valaha elveszítem: elkezdtem eltolni magamtól. Ez egy nagyon érdekes reakció

– vallotta be a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban az édesanya, aki hozzátette azt is, hogy hiába telt el másfél év a tragédia óta, még mindig nem tudta magához olyan közel engedni Emmát, mint régen.

– Érzelmileg nem nyitottam úgy felé, és ez a mai napig így van. Nincs az a nagyon bújás, az, hogy nélküle nem tudok élni. Ez egyébként nagyon sok emberrel így van a környezetemben. Félek egy bizonyos körön belül engedni személyeket, mert rettegek, hogy elveszíthetem őket – fogalmazott Mazsi, aki azt is elárulta, hogy miért viselte meg ennyire Krisztián hiánya. Hiszen sokakban felmerült, hogy már rég megromlott a házasságuk, szinte nem is éltek együtt, de a tragédia mégis a padlóra küldte a sztáranyukát.

Jóban és rosszban

Mazsi nem titkolja, Emma születése óta valami megváltozott a házasságukban. Kiderült, hogy volt megcsalás is: míg Renáta a kórházban volt az újszülött babájával, Krisztián egy másik nővel találkozott. Ennek ellenére a sztáranyuka nem engedte el férje kezét, az utolsó pillanatig küzdött a kapcsolatukért.

– Lehet, hogy a Krisztiánnal nem volt már jó a házasságunk, de én akkor is úgy gondoltam, hogy jóban és rosszban is mellette leszek. Az utolsó fél évben nem voltunk már jól meg, de egy percig nem gondolkodtam azon, hogy elengedem a kezét. Én végig ott voltam neki. Még akkor is, mikor gyűlölködtünk, utálkoztunk... Tudtuk, hogy ha baj van, számíthatunk a másikra – árulta el Mazsi.