Az anyai nehézségekről vallott Hódi Pamela: „Tíz kiló elég szépen feljött, csettintésre"

Hódi Pamela ritkán mesél a kislányairól, most azonban beszélt bölcsibe szoktatásról és az ígéretes kézilabdás karrierről is.

Pamela őszintén beszélt arról, amiről csak ritkán szokott. (Fotó: Máté Krisztián)

„A szívem megszakadt”

Férjével, Tóth Bencével közös lánya, Evolett a napokban lesz 2,5 éves, s nemrég megkezdte a bölcsődét. Pamela elismerte, ez a folyamat neki sokkal nehezebb volt, mint a kislánynak.

– Natkóval már egyszer végigcsináltam a beszoktatást, most is nagyon zökkenőmentesen ment, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Persze az is fura, ha nem sír a gyerek, mert az azt jelenheti, hogy valami gebasz van otthon, talán azért érzi olyan jól magát a bölcsiben. De nekünk tényleg jól ment, Via borzasztóan cuki volt. De nekem a szívem megszakadt állandóan, ha például pityergett azért picit. De olyan nem volt, hogy a nyakamba volt kapaszkodva, és három nevelőnőnek kellett rólam leszedni.

De amikor túl könnyen bement, akkor meg én pityeregtem emiatt

− ismerte el Pamela a Mokkában.

„Tíz kiló elég szépen feljött”

A sztármami a Berki Krisztiánnal közös kislányáról is vallott, aki, elmondása szerint már most nagyon magas és sportos kislány.

– Natkó pedig tízéves. Olyan magas! Gyönyörű és okos. Sokáig úszott, azt abbahagyta sajnos, pedig nagyon tehetséges volt, de nem akartam erőltetni. A kézilabdát viszont sokáig szajkóztam, hiszen hosszúak a végtagjai, jó tudna lenni. Tényleg nagyon ügyes, tavaly oklevelet is kapott mint legjobb védekező – büszkélkedett a boldog anyuka, majd elárulta: ő maga nemrég futni kezdett, még oda is elkísérte őt Nati.

– A tízéves gyerekemnek olyan hosszú lábai vannak, míg ő egyet lépett, én kábé négyet – nevetett Pamela, majd elárulta, nem igazán szeretett bele a futásba, de mindenképp szeretett volna egy új sportot találni magának:

Szeretnék fogyni: tíz kiló elég szépen feljött, csettintésre.

Azóta külön főzök magamnak, nem fogyasztok kenyeret, cukros üdítőt. De még egy deka nem ment le rólam – árulta el Pamela nevetve, aki nem az a típus, hogy feladna bármit is.