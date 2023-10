Továbbra sincs jól a trombitás! A feléhez ért Galambos Lajos börtönbüntetésének ideje

Galambos Lajos 2023. április 26-án érkezett meg a baracskai börtön kapujába. A jogerősen 3 év hat hónapos börtönbüntetésre ítélt zenész formabontó módon, egy magán mentőautóval érkezett arra hivatkozva, hogy az egészségi állapota aggodalomra ad okot. Bár akkor a közvélemény nem igazán hitt ebben, mára kiderült, hogy Lajcsi tényleg beteg, akinek ellátásra van szüksége.

Galambos Lajcsi betegen vonult be a börtönbe Fotó: Szabolcs László

Börtönkórház

A zenészt a bevonulása után azonnal megvizsgálták, majd a berettyóújfalui börtönkórházba szállították, ahol jelenleg is tartózkodik. Lajcsi egyébként már a bevonulása napján jelezte, hogy a börtönkörülmények nem megfelelőek arra, hogy megkapja azt az ellátást, amire szüksége van, a háziápolásra vonatkozó kérvényét mégis lesöpörték az asztalról, jogerősen elutasították. Galambos tehát rácsok mögött marad, a jelek szerint egészen addig, amíg le nem üli a büntetést. Hogy pontosan mennyi időt kell bent töltenie, csak találgatni lehet, hiszen sok mindentől függ, de a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy (ha minden jól alakul) egy év múlva újra szabad ember lehet.

Galambos Lajos lassan vághatja a centit, a büntetése feléhez érkezett Fotó: Végh István

Félidő

A muzsikus büntetése most érkezett a feléhez. Ha számot akarunk vetni, hogy ennyi idő alatt mi történt vele bent, nem sok kirívó eseményt találunk már, ha az nem számít annak, hogy Lajcsi tulajdonképpen még egy percet sem töltött zárkában. A bevonulása napján került börtönkórházba, és azóta is ott van. A mulatós sztár jogi képviselője rendszeresen beszámol Lajcsi aktuális egészségügyi állapotáról, és sajnos nincsenek jó hírei: a trombitás nem képes szilárd ételt enni, a súlya rohamos fogyásnak indult, gyenge és emellett depresszív is. A félévfordulón is megkerestük dr. Csontos Zsolt ügyvédet, hogy Lajcsi hogyléte felől érdeklődjünk:

Pont most jöttem ki a látogatásról, egy órát beszélgettünk Lajcsival.

– Szóba került mindenféle téma, de mivel nem kaptam felhatalmazást arra vonatkozólag, hogy pontosan mik ezek, erről nem beszélhetek – kezdte az ügyvéd, majd így folytatta:

Ügyfelem továbbra sincs jól, az állapota nem javult, igaz, nem is romlott az utóbbi időben. Kórházi körülmények között van, nincs igazán jókedvében. Bár tudja, hogy a büntetése felénél tart, véleményem szerint ő most sokkal inkább az előtte álló fél évre gondol szomorúan, semmint annak örülne, hogy a felét már letudta.