„Külön utakon folytatjuk" – elárulta a Sztárban Sztár leszek! énekese, miért szakított

Karapancsev Kristóf körülbelül egy hónapja még boldogan mesélt arról, hogy két éve boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatban él a kedvesével, azóta viszont nagyot változtak a dolgok!

Véget ért Karapancsev Kristóf párkapcsolata Fotó: TV2

A Sztárban Sztár leszek! fiatal tehetsége a Borsnak mesélt arról, hogy szakított a kedvesével, és csak annak örül, hogy sikerült érett, felnőtt emberek módjára közölni a különválást, ajtócsapkodás és tányértörés nélkül.

– Be kellett látnom, hogy most a zenélésre és a műsorra szeretnék koncentrálni száz százalékig. Ezzel együtt azt is felismertem, hogy az utóbbi időben elhanyagoltam a párkapcsolatomat. Ezért nehéz szívvel, de közös megegyezéssel úgy döntöttünk a párommal, hogy külön utakon folytatjuk. Nem hagytunk nyitva kiskapukat, elengedtük egymás kezét, de azt megbeszéltük, hogy bármiben számíthat rám és én is rá.

Úgy érzem, hosszú távon jó döntést hoztam, még akkor is, ha rövid távon nagyon meggyötörtek a történtek. Mindenesetre igyekszem különválasztani a szakmát a magánélettől

– kezdte sóhajtva a Borsnak Kristóf, akinek nem lesz könnyű dolga. A vasárnap esti élő show-ban ugyanis Sam Smith egyik lírai dalával lép majd színpadra.

Erőt akar adni másoknak

Majka csapatának versenyzője azért örül a lehetőségnek, mert Sam Smith bőrébe bújva kiadhatja majd magából a fájdalmat és a szakítással kapcsolatos érzéseit.

– Arra fogok majd törekedni, hogy a vasárnapi élő show-ban erőt adjak azoknak, akik most hasonló cipőben járnak mint én. Egy szakítás mindig fájdalmas, nem is számít, hogy ki a kezdeményező abból a szempontból, hogy sajnos ilyenkor mindkét fél sérül – összegezte a történteket Kristóf, aki most minden energiájával a Sztárban Sztár leszek!-re fog koncentrálni.

Halász Rebekával a műsor előtt szakított a vőlegénye

Halász Rebeka kétségtelenül a Sztárban Sztár leszek! egyik ígéretes felfedezettje, aki tökéletes példája annak, hogy a szép lányok is küzdhetnek önbizalomhiánnyal. A Mesterek már többször megemlítették eddig a műsor alatt, hogy az énekesnőnek bizony lehetne több magabiztossága, jobban ellazulhatna, és ezen már javában dolgozik. Nem könnyű a folyamat ez számára, hiszen a Bors megtudta, hogy Rebeka jegyben járt, de a középdöntő előtt szakítottak jegyesével.

– Erről a témáról nem szívesen beszélek, de igen, engem márciusban eljegyeztek, majd a középdöntő előtt közös megegyezés alapján szétmentünk, amit ő kezdeményezett – mesélte a Borsnak Rebeka.