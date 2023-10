"Szíven ütött" - a TV2 sztárjával a műsor előtt szakított a vőlegénye

Halász Rebeka kétségtelenül a Sztárban Sztár leszek! egyik nagyon ígéretes felfedezettje, aki tökéletes példája annak, hogy a szép lányok is küzdhetnek önbizalomproblémákkal. A Mesterek már többször megemlítették eddig a műsor alatt, hogy az énekesnőnek bizony lehetne több magabiztossága és jobban ellazulhatna, és ezen már javában dolgozik. Nem könnyű a folyamat ez számára, hiszen a Bors megtudta, hogy Rebeka jegyben járt, de a középdöntő előtt szakítottak jegyesével.

Halász Rebeka jegyben járt a középdöntő forgatásáig. (Fotó: Bors)

Elváltak útjaik

A gyönyörű énekesnő nehezen beszél a témáról, de bevallotta, a szakítása is közrejátszik önbizalma elvesztésében.

– Erről a témáról nem szívesen beszélek, de igen, engem márciusban eljegyeztek, majd a középdöntő előtt közös megegyezés alapján szétmentünk, amit ő kezdeményezett – kezdte a Borsnak Rebeka.

– A szakítás előtt is voltak önbizalomproblémáim, szóval én a hétköznapokban sem vagyok az a teljesen magabiztos lány. Sokszor szoktam kikérni mások véleményét és érdekel az is, hogy mit gondolnak rólam mások. Még valahogy jobban el kell engedjem magam. A szakítás is rombolta az önbizalmam, mert nagyon szíven ütött – vallott őszintén az énekesnő, aki pont akkor ment szét jegyesével, amikor a legjobban kellett a támogatása.

Tapolcai lányok összetartanak

Rebeka is Tapolcán született, csak úgy, mint Mestere, Tóth Gabi, aki nagyon elszántan támogatja a fiatal tehetséget.

– Gabi minden héten nagyon sokat segít abban, hogy levetkőzzem ezeket a gátlásokat, hogy több önbizalmam legyen. Örülök is, hogy egy ilyen erős nő van most mellettem, mert rengeteget tudok tanulni tőle – jegyezte meg a 22 éves tehetség, aki nagyon felkapott lett a műsor miatt.

Rebeka szívéért versenyeznek a srácok (Fotó: TV2)

Sokan írnak neki

Rebekának sokan írnak a műsor miatt, de vannak olyan rajongók is, akik a szépség szívét szeretnék elnyerni.

– Azért nagyon tornássza az önbizalmamat az, hogy ilyen sokan írnak nekem üzenetet a produkciók után és gratulálnak. Nem feltétlenül a külsőm miatt írnak sokan, de a srácok, akik párkereső szándékkal írnak, azoknak is megköszönöm, meg jól esik, hogy el akarnak hívni randizni, de nem gondolok bele többet. Nem is lenne rá időm, és azt érzem, csak kizökkentene a készülésből – oszlatta el a reményeket az ígéretes sztárjelölt, aki azt érzi, most egy fontosabb dolgon megy keresztül.

Rebeka úgy érzi, mindenre képes egyedül is. (Fotó: MG)

Ki akar teljesedni egyedül

A kitartó énekes most elsősorban magára fókuszál. Egy olyan élmény részese, ami nemcsak egy életre szól, hanem rengeteget tanít is.

– Ez egy totális önismereti tréning. Feszegetem a határokat és új dolgokat tanulok magamról, hogy mikre vagyok képes. Legfőképpen azt tudtam magamnak tökéletesen bizonyítani, hogy egyedül is jól helyt tudok állni és akár itt Pesten is a jövőben simán el tudom képzelni az életemet – fejezte be Rebeka, aki már gőzerőkkel készül a következő élő adásra.