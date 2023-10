„Sosem tudtam mit kezdeni azzal, ha valaki nem tart szépnek” – meglepő vallomással jelentkezett Tóth Andi

Tóth Andi az utóbbi évek egyik legmegosztóbb személyiségévé nőtte ki magát kis hazánkban, hiszen lelkes rajongói mellett valaki mindig talál valamit, amibe beleköthet vele kapcsolatban.

Tóth Andi meglepő bejegyzéssel jelentkezett Fotó: Markovics Gábor

Ezt pedig a volt a énekesnő nem is nagyon szokta annyiban hagyni, ha valaki nagyon beleáll a közösségi oldalain, vagy épp a médiában, akkor bizony keményen visszaszól. Tóth Andi legújabb Instagram-bejegyzésével is érdekes témát feszeget, mégpedig azt, hogy mit is jelent számára a szépség.

A szépség a tökéletesség ellentéte. Az önbizalom, a magabiztosság és a kisugárzás

– kezdte írását a Andi, majd úgy folytatta:

Sosem tudtam mit kezdeni azzal, ha valaki nem tart szépnek. Most legyek szomorú? Mondjuk azzal sem, ha valaki annak tart. Annyiszor elmondtam már, a szépség relatív. Tele a média azzal, ki hogy néz ki. „Hízott, fogyott, átesett valamilyen műtéten, milyen színű lett a haja. Aztán többszázan erről beszélnek. Na ez szomorú”

– fogalmaz az énekesnő, akinek egyébként pont a napokban jegyezték meg többen is, hogy nagyon sokat fogyott, és hogy már ne fogyjon többet. Bejegyzését pedig azzal zárta: