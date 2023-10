Bár Tóth Andi évek óta roppant megosztó személyisége a magyar médiának, abban eddig mindenki egyetértett, hogy nemcsak kiemelkedően tehetséges, de a megjelenése is fantasztikus.

Sokan aggódnak Tóth Andi egészségéért (Fotó: Nagy Zoltán)

Igen ám, de az énekesnő a legújabb fotóin már nem elismerő hozzászólásokat kapott, hanem aggodalmat váltott ki a netezőkből. A kommentelők többségének ugyanis feltűnt, hogy Andi látványosan lefogyott az elmúlt időszakban, az arca is jóval beesettebb, nyúzottabb, mint valaha!

– Jézusom! Hova fogy ez a szép nő?

– Szörnyen rosszul néz ki

– Andika, ne fogyj tovább! Már a szép kis pofid is beesett

– Minden rendben, Andi? Aggasztóan nézel ki!

– Nagyon lefogytál

Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el Tóth Andi bejegyzését, aminek az volt a lényege, hogy imádja az őszt.

Szerintetek is lefogyott a Dancing with the Stars második évadának győztese, vagy csupán csalóka a fotó?

Mester Tamásnak így is tetszik

A Ripost múlt hétvégén egy különös jelenségre lett figyelmes. Nevezetesen arra, hogy az újdonsült szingli Mester Tamás egy érdekes üzenetet küldött a szintén egyedülálló énekesnőnek, aki köztudottan rajong a Bailey nevű kutyájáért.

Tóth Andi szombaton egy ezoterikus, asztrológiával kapcsolatos bejegyzésben ecsetelte, hogy tőle, mint Bak jegyűtől, mégis mire lehet számítani. Sorai vitathatatlanul felkeltették Mester Tamás érdeklődését!

- Bak vagyok, ami FÖLD jegy. Félek a magasban és úszni sem tudok. Munkacentrikus vagyok és szörnyen kemény, ha csak a bizalmamba nem fogadtalak. Viszont csak egy esélyt kapsz. Sosem felejtek és sosem unatkozom. A haragom a csend, a szeretetem viszont mindent elsöprő. Viszont nagyon kevés lehetőségem van megmutatni. Sőt, annyira vigyázok magamra, hogy nem is adok lehetőséget arra, hogy bánts. Azt hiszem bakabb már nem is lehetek

– fejtegette Andi az Instagramon, amire Mester különösen reagált.

Nemes egyszerűséggel annyit írt, hogy nagyon szeretne Rottweiler lenni, és minden bizonnyal nem a halloweenbuli jelmezterve lebegett a lelki szemei előtt, amikor ezt leírta.