Sokan támadják a neten: Nagymamák védik be Vastag Csaba feleségét

Talán még Vastag Csaba sem gondolta volna, hogy a fiatal és csodaszép feleségének első komolyabb televíziós szereplése nagy port kavar majd a nézők között. A páros-vetélkedőben egy őszinte beszélgetés alkalmával derült ki, hogy fájó sérelmeket őriznek a szerelmespárok a családjukkal kapcsolatban is. A nézők azzal szembesülhettek, hogy Vastag Csabáék életében is több fájó pont van, az idillinek tűnő kapcsolatukat például az is beárnyékolja, hogy Csaba édesapja nem volt ott az esküvőjükön és egyáltalán nem szívleli fia választottját.

A családod is ezért nem szeret engem, mert nem megyek el nyolc órában dolgozni valahova...

– mondta sírva Evelin Csabinak, aki a feladatot teljesítve arra kérdésre válaszolt, hogy mi az, amit megváltoztatnának a párkapcsolatukban.

Fotó: Markovics Gábor

Evelin a könnyes vallomás után nem csak támogató szavakat kapott. Az internetet elárasztották a kommentek, a lány pedig, kapott hideget-meleget, amit azonban hamar megelégelt és reagált az őt bántó kommentelőknek.

– Még új vagyok ebben az egészben, és nehezen tudom kezelni ezt a helyzetet, ami most éppen kialakult. (...) Néhányan olyan hangnemben és megdönthetetlen magabiztossággal tudják leírni a legnagyobb hülyeségeket, sőt tovább megyek, hazugságokat is, hogy az számomra felfoghatatlan. (...) Kívánom, hogy mindenki - legyen az akár a legnagyobb ellendrukkerünk - megélhessen hasonló szeretetteljes összetartást, mert ez mindennél többet ér – írta Evelin a posztjához azoknak címezve, akik korábban bármilyen módon becsmérelték őt, vagy a Csabával közös életét.

Mielőtt megismerkedett Evelinnel, Csaba csak a szenvedélyeinek élt Fotó: Szabolcs László

"A szívem szakadt meg"

Azonban az ismert embereknek nem csak ellendrukkereik vannak. Evelinnek úgy fest, még rajongói "klubja" is van, akik vállvetve támogatják az első pillanattól kezdve. Ők a nagymamák!

Drága Evelin én 70 közeli nagymama Csabát a kezdetektől nagyra értékelem. Hidd el nekem minden le fog csitulni , legyél nagyon erős és senki ne érdekeljen csak a férjed. (...) Most láttam a műsort a szívem szakadt meg, szerettelek volna mindkettőtöket megölelni

– szólt egy kedves nagyi a poszthoz.

– Sajnos nagyon sok az irigyed Evelin. Sok ostoba, sötétagyú magukról adják a, bizonyítványt. Vigyázzatok a, szerelmetekre, szeressétek egymást, ez a legfontosabb! – írta egy másik kedves hölgy. Remélhetőleg Evelinhez ezek az üzenetek is eljutnak majd, mert van belőlük bőven.