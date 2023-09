Vastag Csaba vallomása: „Amíg meg nem ismertem Evelint, szinte folyamatosan buliztam! "

Vastag Csaba szelíd rockerré vált az utóbbi időben. Bár zenekarával ontják magukból a slágereket, a bulis időszakra már inkább csak kellemes nosztalgiával emlékezik vissza.

Csaba nem adott alább a rock-életérzésből, a bulizást azonban visszafogta. (Fotó: Szabolcs László)

„A régi életünket idézi fel”

– Szombaton debütál a zenekarom új klipje, nagyon bulizós dal lett. Azért időzítettük így a megjelenést, mert szeretnénk, ha a nyári bulihangulat kitartana még szeptemberben is! Tőlünk nem megszokott videoklipről van szó: a képi világ visszafogott, de a dal egyáltalán nem az! Ivós, bulizós feeling, a régi életünket idézi fel – fogalmazott a Bors megkeresésére Csaba.

14 éves koromtól egészen addig, amíg meg nem ismertem Evelint, szinte folyamatosan buliztam!

– Eleinte persze otthonról nem teljesen elengedetten, minél-tovább-távol-maradós jelleggel – fogalmazott nevetve.

– A rockzenének esszenciális része a bulizás. Mindig is zenekarjaim voltak, együtt lógtunk: a közös bandázásokat, a házi bulikat szerettük, esetleg koncertre mentünk. A fiatal koromból származó történeteim legtöbbje úgy kezdődik: az öcsémmel elmentünk bulizni…

„Megismertem a feleségem"

Csaba úgy fogalmazott, hogy ez az intenzív időszak két évvel ezelőtt kicsit átalakult. Adódott a kérdés: mihez köthető ez a váltás?

– Megismertem a feleségem és már cseppet sem vágyom a bulizásra, inkább a minőségi közös időre – válaszolt nemes egyszerűséggel. – Korábban is voltak időszakok, amikor jobban tendáltam az egészséges életmód felé. Kertes házban nőttem fel, mindig volt saját kertben termett zöldség, gyümölcs, most a feleségemmel a saját otthonunkban is törekszünk erre.

Mióta Evelin az életem része, azóta sokkal inkább alább adtam a bulizásból

– szögezte le a jóképű zenész.

Csabára nagyon pozitív hatással van felesége. (Fotó: Markovics Gábor)

Házasság előtt is a felesége volt

Csaba és Evelin tavasszal kötötte össze az életét, de gyakorlatilag már előtte is házastársként tekintettek egymásra:

– Nem volt furcsa megszoknom, hogy a páromat feleségemnek szólítsam, ugyanis már az esküvő előtt is így hivatkoztam rá. Ez az egyik kedvenc szavam – ismerte el Csaba, aki korábban elárulta, a legkülönfélébb becenevekkel szokta illetni a szeretett nőt, melyek közül talán a legszokatlanabb: A Legkisebb KisKakaóbab.