Peller Anna megtörte a csendet, ezt mondta a válásáról

A megformált nőalak, Seymour Johanna karaktere passzol Annához: ő is egy erős nő, aki szintúgy sok örömön és nehézségen van túl, vehemens és szókimondó, akit az érzelmek, a szenvedély kísért eddigi útján, természetesen a családdal a középpontban. A színésznőnek is a család most a legfontosabb, pontosan tudja, hogy a szeretteire mindig számíthat, a húgára, Mariannra különösen, hisz ugyanolyan élethelyzetben vannak, Mariann is nemrég jelentette be, hogy válik.

Ami biztosnak tűnik: Miki már továbblépett. Pár hete egy női díjkiosztó gálán legalábbis erről tanúskodott minden mozdulata.

– Érdekes volt látni, hogy folyton ment oda a nőkhöz, mintegy pávatáncot járva körülöttük. Simogatta, szórakoztatta őket, és állítólag volt is olyan, akinél betalált a sok bók – árulta el a hetilapnak lapunknak egy szemtanú.

