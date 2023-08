Ha így folytatja, jó darabig szingli marad Peller Anna exe – Videó

Jó ideig facér maradhat még Peller Anna exe, Lukács Miklós, vagy ahogy a legtöbben ismerik: Mikike. A férfi kamerák előtt bizonyította: nem ő a legjobb randipartner a világon.

Realityben keres párt

Peller Anna és Miki tavasszal egy közös videós bejelentkezésben tudatta a nagyérdeművel, hogy 14 év után külön folytatják útjaikat. Úgy tűnt, a legnagyobb békességben és egyetértésben hozták meg a döntést, így talán Anna nem is bánta, hogy ennyi idő elteltével férje nekilátott a társkeresésnek, amit az RTL klub új realityjében igyekszik kivitelezni.

Kínos pillanatok szemtanúi

A bukásra ítélt párkereső műsor nemcsak a nézőknek lehet időnként kellemetlen, de a társra vágyó civil szereplőknek is. A minap a frissen szinglivé vált Lukács Mikike randikísérletébe pillanthattunk be. Már az első másodpercekben sejthető volt, hogy nem lesz gyümölcsöző a közös vadaspark-beli piknik. Falatozás közben ugyanis a férfin kifogott egy erős paprika, mire a meghódításra váró hölgyhöz ezeket a szavakat intézte:

– Rohadt csípős paprikára haraptam rá, és nem sokára nemcsak a könnyem, de a taknyom is ki fog folyni, úgyhogy ne haragudj, és ezt a paradicsomot most magamévá teszem – szögezte le lihegve a férfi, mire randipartnere, Regina megkérdezte – talán nem minden iróniát mellőzve – hogy a valóéletben is ennyire vicces-e?

– Nem, akkor sokkal viccesebb vagyok, most zavarban vagyok, nézd meg, hány kíváncsi szempár figyel minket – hívta fel a figyelmet Miki, mire Regina kipillantott a stábra. De Don Juan-ja nem rájuk gondolt: a körülöttük lévő, elkerített állatokat kezdte sorolni, miközben a csípős paprika miatti köhögéssel küszködött tovább.

Míg látszólag Miki úgy érezte, nyeregben van, a jelenet után a kamerának Regina elárulta: nemhogy nem közeledtek egymáshoz, de még távolodtak is…

Gyenge minőség, idegesítő szereplők

A kereskedelmi csatorna új műsoráról már a legelső adás után kiderült, hogy nem lesz nagy nézőtábora.

– A hangosítás borzalmas volt, alig lehetett érteni, mit mondanak. Mondjuk, amilyen gyenge szövegeket engedtek el páran, nem is biztos, hogy ez baj – fogalmazott egy kommentelő az első rész után, mire egy másik megjegyezte:

– Ivós játéknak tökéletes. Ahányszor elhangzik Petitől vagy Bogitól a „Szerelmem” szó, inni kell – szögezte le a műsor kapcsán egy kommentelő a Redditen, mire egy másik hozzászóló megjegyezte, hogy a Nyerő páros című reality alatt többször berúgott már ezzel a játékszabállyal a Puskás-Dallos házaspárnak köszönhetően.