Ördög Nóránál eltört a mécses: potyogtak a könnyei a TV2 stúdiójában

Érzelmi hullámvasút a Dancing with the Stars harmadik élő adása. Hunyadi Donatella az édesanyjának, Kiszel Tündének ajánlotta a táncát, amelyet Kovács Kati "Úgy szeretném meghálálni" dalára lejtettek.

Fotó: Mate Krisztian

A produkció előtti kisfilmben Donatella elmondta, sokáig hibáztatta édesanyját, amiért születése óta a nyilvánosság előtt élnek, miközben neki nem volt választási lehetősége, szeretne-e a médiában szerepelni. Mostanra azonban megváltozott a véleménye és már csak hálát érez Kiszel Tünde iránt.

A tánc és a mondanivaló is sírásra késztette Lékai-Kiss Ramónát és Ördög Nórát is. Ördög Nóra elmondta, őket is sokan kritizálták amiatt, hogy a gyermekeiket megmutatták a nyilvánosság előtt, de ők tudatosan döntöttek e mellett. Így érezték hitelesnek a férjével.