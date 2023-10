Minden kezdet nehéz: Krausz Gábor végre megszólalt a párjáról

Nagy fába vágta a fejszéjét Krausz Gábor és Mikes Anna: a páros a Dancing with the Stars legutóbbi adására egy fantasztikus dobást is beépített a koreográfiájába, ám ezt hosszas gyakorlás és profik által nyújtott segítség előzte meg.

Krausz Gábor. Fotó: Máté Krisztián

A sztárséf Instagram-oldalán tett közzé egy kulisszatitkokat feltáró videót: ezen jól látható, hogyan jutottak el a kezdeti nehézségek és bakik után a felemelő végeredményig.

Már napok óta gyakoroltuk ezt a dobást amikor elmondták, hogy ezt még senki se merte bevállalni egyik évadban sem. Akkor pedig már úgy voltam vele, hogy innen nincs visszaút, meg kell csinálnunk. Nagyon köszönjük Füzy Anitának és Kranitz Krisztiánnak a türelmet, a rengeteg segítséget és támogatást…. Semmi sem lehetetlen

- írta a posztban Krausz Gábor. A rajongók mellesleg örömmel fogadták a felvételt, és további sok sikert kívántak a párosnak a műsorhoz.

Annyira szeretem az ilyen hogyan készült videókat... Hihetetlen, hogy mennyi mindent ér sok-sok és hosszú gyakorlás! Gyerünk, meneteljetek előre a szuperdöntőig!

- jelentette ki hozzászólásában egy lelkes követő.