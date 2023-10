Bizarr szettek: Tilla rózsaszínben, Köllő Babett tüskékbe bújtatva jelent meg a stúdióban

Köllő Babett és Till Attila is igencsak extrém szettben jelent meg a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának 5. adásában. Babettet különböző hosszúságú tüskék borították, ami kapcsán Majka meg is jegyezte, hogy csak le ne szúrja vele magát, később pedig azt is szóvá tette, miért van az, hogy a fiúkat öltöztetik lányokhoz és nem fordítva. Nos, biztos, ami biztos, a rappert is megnéznénk egy hasonló öltözékben, mint amilyet a színésznőre adtak.

Köllő Babettnél persze már megszokhattuk, hogy extrém szettekben jelenik meg a különböző műsorok adásában, arra azonban nem sokan számítottak, hogy vasárnap esti ruhájára, illetve hát tüskéjére Majka olyannyira rákattan, hogy már a show kezdetén elkezd különböző falatkákat ráaggatni, mint valamilyen Michelin-csillagos karácsonyfára.

Ehhez képest Tilla rózsaszín csillogós felső-rózsaszín nadrág kombója egész "visszafogott" volt, már amennyire egy ilyen szettre ezt a szót lehet alkalmazni.